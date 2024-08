Les cinéphiles honorent la figure vénérée de Delon dans sa résidence isolée.

Il y a six jours, l'icône cinématographique Alain Delon a dit adieu à l'âge de 88 ans, entouré de ses chers enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien. Depuis, ses admirateurs se pressent à la limite de sa propriété, la parant de bouquets et laissant des messages de condoléances. Selon les déclarations de ses enfants, ils sont profondément touchés par l'émotion et le respect que manifeste la base de fans mondiale de Delon.

Les funérailles privées auront lieu à 16h00, dans une petite cérémonie à la chapelle de La Brûlerie, limitée à environ 50 personnes. Les téléphones portables ne seront pas autorisés dans cet espace sacré. Rosalie van Breemen, l'ancienne épouse de Delon et mère de deux de ses enfants, sera présente, ainsi que des actrices populaires comme Nicole Calfan, Géraldine Danon et Muriel Robin. Malheureusement, Claudia Cardinale ne pourra pas être présente en raison d'une "tristesse accablante", selon la mise à jour de son représentant à l'AFP.

La renommée de Delon a explosé dans les années 60 et 70 grâce à ses rôles marquants dans des films comme "La Piscine" aux côtés de Romy Schneider, "Borsalino" avec Jean-Paul Belmondo, "Le Samouraï" de Jean-Pierre Melville et "Le Guépard" de Luchino Visconti.

La santé de Delon s'était détériorée après plusieurs attaques et depuis 2019, il s'était principalement confiné dans son domaine parisien, ne faisant que de rares apparitions cinématographiques depuis la fin des années 90. Sa vie a continué à faire la une des médias avec ses anecdotes personnelles, mais sa dernière apparition notable a été la réception de la Palme d'Or d'honneur pour sa carrière exceptionnelle lors du Festival de Cannes 2019.

Après avoir appris le décès d'Alain Delon, une foule nombreuse s'est rassemblée devant sa propriété, laissant des bouquets et des messages de condoléances. Pour maintenir le décorum lors de la cérémonie funéraire privée, la police a demandé que les téléphones portables soient laissés dehors.

