Eintracht Francfort sécurise l'arrivée d'Arthur Theate une semaine avant le début de la Bundesliga

Moins d'une semaine avant le début de la saison de Bundesliga, Eintracht Francfort a finalisé l'arrivée du défenseur central Arthur Theate. Malheureusement, le joueur belge ne pourra pas aider les Francfortois lors de leur match d'ouverture de la DFB-Pokal contre Eintracht Brunswick ce lundi (20h45/ARD et Sky).

Theate rejoint Eintracht Francfort du club français de Stade Rennes. Selon l'équipe allemande, Theate arrivera en prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option d'achat. Il est censé remplacer l'Ecrivain Willian Pacho, qui a transféré à Paris Saint-Germain pour environ 40 millions d'euros la semaine dernière.

"À 24 ans, c'est déjà quelqu'un qui aime prendre des responsabilités", a déclaré l'entraîneur Dino Toppmoeller. "C'est un joueur qui sera très bénéfique pour notre équipe." Cependant, il ne sera pas dans l'équipe contre Brunswick.

"Nous avons eu Arthur Theate dans notre ligne de mire depuis un certain temps. L'année dernière, il n'était pas financièrement possible de réaliser ce transfert", a expliqué le directeur sportif Markus Kroesche. Le joueur gaucher est estimé à environ 20 millions d'euros. Il a joué 82 matchs en deux saisons en France, marquant huit buts.

Le match contre le relégué de deuxième division Brunswick servira de test pour voir jusqu'où les professionnels d'Eintracht Francfort ont progressé avant leur match d'ouverture de la Bundesliga contre Borussia Dortmund le samedi suivant. "Nous avons une équipe complète à disposition. Nous avons eu une excellente préparation", a déclaré Toppmoeller. "Je sens une forte énergie dans l'équipe, les joueurs sont impatients de jouer."

Saarbrücken comme exemple d'avertissement pour Brunswick

En 2018, l'ancien champion de coupe et finaliste de 2023 a été éliminé par le 1. FC Saarbrücken au stade des 16e de finale. Toppmoeller souhaite éviter tout risque inutile contre Brunswick et, comme dans d'autres clubs, prévoit de faire entrer le gardien de réserve. Kevin Trapp, le nouveau capitaine, mènera l'équipe. Toppmoeller a nommé Trapp comme leader de l'équipe. "Trappo a été essentiel à la croissance du club", a déclaré Toppmoeller. C'est un leader et la figure même du club.

Trapp porte le brassard de capitaine : "C'est un honneur de mener Eintracht Francfort en tant que capitaine et de suivre les pas de Sebastian Rode et David Abraham, qui ont occupé ce poste de manière exemplaire pendant des années", a déclaré Trapp. Ses adjoints sont Robin Koch et Mario Götze. Le joueur de l'équipe nationale Koch servira également de point de contact avec l'arbitre. La nouvelle règle de "mugissement" nécessite un joueur de champ. Toppmoeller ne peut s'empêcher de taquiner Götze : "Mario serait le candidat parfait pour cela", a-t-il plaisanté à propos de l'ancien vainqueur de la Coupe du monde, qui a souvent accumulé des cartons jaunes pour protester.

