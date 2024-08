- Les choix de Nagelsmann: quel gardien de file obtient la place de la Coupe du monde?

Julian Nagelsmann n'a pas le temps de se détendre avant les matchs internationaux de cette semaine. Le lundi, le capitaine a pris congé, et le mercredi, c'était au tour du gardien de but vainqueur de la Coupe du monde. Il est probable que le sélectionneur national rende visite à quelques stades pour observer ses joueurs allemands. Avec pour objectif de remporter la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis, l'équipe allemande qui se réunira en septembre ne sera pas la même que celle qui a participé à l'Euro qui s'est déroulé à domicile.

Alors qu'Ilkay Gündogan (33 ans) et Manuel Neuer (38 ans) raccrochent leurs crampons, Nagelsmann doit combler deux postes importants. Il préférerait le faire sans causer de remous constants avant la Coupe du monde 2026.

Marc-André ter Stegen est le choix numéro un

En ce qui concerne le poste de gardien de but, au moins, la solution semble simple et évidente : Marc-André ter Stegen (32 ans), le remplaçant à long terme de Manuel Neuer, a enfin l'occasion de prouver sa valeur de manière permanente. Marc-André ter Stegen a constamment excellé à FC Barcelone, l'un des cinq clubs ayant une reconnaissance mondiale sans précédent.

"Marc-André ter Stegen a attendu suffisamment longtemps. Il mérite de remplacer Manuel Neuer en fonction de ses performances", a déclaré Lothar Matthäus, détenteur du record de sélections en équipe nationale allemande, à l'agence de presse allemande, ajoutant : "Mais je soutiendrais également Alexander Nübel comme doublure". Et si le joueur de 27 ans reproduisait sa brillante performance de la saison dernière à VfB Stuttgart ?

Oliver Baumann (34 ans) de TSG Hoffenheim était le troisième gardien de l'équipe d'Europe, sans possibilité de jouer. Kevin Trapp (34 ans/Eintracht Frankfurt) et Bernd Leno (32 ans/FC Fulham) ont également été appelés par un sélectionneur national Previously. Le manque de jeunes gardiens prometteurs cherchant une place en équipe nationale allemande a été un sujet de débat ces derniers mois.

Objectif clair pour 2026

Cependant, Nagelsmann pourrait ne pas être trop préoccupé par le plan à long terme, son contrat étant prévu pour expirer après la Coupe du monde 2024. "Nous visons à être champions du monde", est l'une des phrases qui ont résonné après la conférence de presse de Nagelsmann suivant l'élimination de l'Euro contre l'Espagne en quarts de finale.

Il est probable que l'équipe nationale participe prochainement à la Ligue des nations, commençant par un match contre l'équipe rivale du groupe Euro, la Hongrie, à Düsseldorf le 6 septembre. Trois jours plus tard, ils affrontent les Pays-Bas dans un match crucial pour la première place du groupe à Amsterdam. L'autre adversaire du groupe est la Bosnie-Herzégovine. Les qualifications pour la Coupe du monde commenceront en mars.

Des décisions à prendre à court terme

Nagelsmann rassemblera l'équipe nationale à Herzogenaurach le 2 septembre, et le coach annoncera ses décisions de sélection la semaine suivante. Il est probable que le successeur de Gündogan en tant que capitaine soit annoncé en même temps que ces décisions. S'agit-il de Joshua Kimmich (29 ans), qui a été replacé au milieu de terrain par le nouvel entraîneur de Bayern, Vincent Kompany ? Ou peut-être du leader défensif de Real Madrid, Antonio Rüdiger (31 ans) ?

"Nous avons un joueur expérimenté et fort qui a encore une chance de concourir pour la Coupe du monde", a affirmé Nagelsmann. Il doit remplacer Neuer, Gündogan et Toni Kroos (34 ans) dans son équipe de départ. Thomas Müller (34 ans), qui avait annoncé sa retraite, a eu un rôle mineur lors de l'Euro à domicile. Les autres joueurs de l'Euro ont plusieurs années devant eux, notamment les jeunes prodiges de 21 ans Jamal Musiala et Florian Wirtz, qui sont censés façonner l'avenir de l'équipe nationale allemande. Cependant, aucun d'entre eux ne peut aider Nagelsmann avec les problèmes de capitaine ou de gardien de but.

En préparation des qualifications pour la Coupe du monde, Nagelsmann pourrait trouver utile d'observer ses joueurs allemands pendant les matchs internationaux, ce qui lui donnerait l'occasion d'évaluer leur forme et leur potentiel en tant que remplaçants pour les joueurs retrait

Lire aussi: