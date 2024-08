Les chiffres officiels: 2 meurtres sur 3 en Afrique du Sud restent non résolus en raison du manque de preuves

Près de deux tiers des affaires de meurtre en Afrique du Sud restent non résolues en raison du manque de preuves ou de pistes, selon des chiffres officiels publiés dimanche par le parti Alliance démocratique (DA). Sur environ 115 000 affaires de meurtre entre les années fiscales 2018-2019 et décembre 2023, plus de 76 000 n'ont pas été résolues.

"Ce chiffre est remarquablement élevé", a déclaré le député DA Lisa Schickerling. Elle l'attribue en partie à une pénurie de détectives suffisamment formés, due à un financement insuffisant. "La charge de travail des officiers de police est extrêmement élevée. La plupart ont entre 350 et 500 affaires", a déclaré Schickerling, porte-parole adjoint du DA pour les questions de police, à l'agence de presse AFP.

En plus des affaires de meurtre, plus de 61 000 affaires de viol et 9 000 affaires de kidnapping sont restées non résolues pendant cette période, selon les données obtenues par les députés DA auprès du ministère de la police. "C'est une situation honteuse qui nécessite une action urgente", a déclaré Schickerling.

L'Afrique du Sud a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde : en moyenne, près de 84 affaires de meurtre ont été enregistrées quotidiennement entre octobre et décembre 2023.

Le DA était autrefois le plus grand parti d'opposition en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par le Congrès national africain (ANC), qui a perdu sa majorité absolue pour la première fois depuis la fin de l'apartheid lors des élections parlementaires de mai.

