Chiens de race mixte, souvent appelés bâtards, sont souvent considérés comme plus résistants que les races pures. Cette idée a également été soutenue par une étude menée il y a une décennie. Cependant, que dire des races hybrides tendance comme les Labradoodles, Cockapoos et Cavapoos ? Des recherches récentes ont apporté un peu de clarté sur ce sujet.

Les bâtards sont souvent vantés pour leur santé supérieure par rapport aux races pures. Cependant, ce n'est pas le cas pour les races hybrides populaires, comme l'a rapporté une équipe de chercheurs dans le journal "PLoS ONE".

Des personnalités célèbres comme le joueur de tennis Roger Federer, l'acteur Chris Hemsworth et sa co-vedette Brie Larson ont tous opté pour des hybrides Doodle - un croisement entre un caniche et divers autres races. Ces mélanges incluent les Labradoodles (Labrador Retriever et Caniche standard), les Cockapoos (Cocker English Spaniel et Caniche) et les Cavapoos (Cavalier King Charles Spaniel et Caniche nain ou toy). Ces mélanges sont souvent loués pour leur tempérament aimable et parfois pour leur poil hypoallergénique.

Le nombre de ces bâtards en Allemagne est incertain. Dans les statistiques, ils sont regroupés avec d'autres races mixtes et figurent souvent en tête de la liste des races de chiens les plus populaires du pays. Les petites annonces en ligne proposent de nombreux chiots de Labradoodle, Cockapoo et Cavapoo.

Avantages pour la santé des bâtards ?

Lors du choix d'un tel croisement, certains futurs propriétaires de chiens pourraient supposer que leur animal de compagnie aura un risque réduit de maladie en raison de son statut de bâtard. Cela est dû au fait que les bâtards ont un pool génique plus large, ce qui les rend supposément plus robustes que les races pures.

En effet, une étude publiée dans le journal "PLoS ONE" il y a une décennie a montré que les chiens de race pure sont plus susceptibles de souffrir de certaines maladies que les bâtards. Les chiens de race pure sont souvent élevés pour des caractéristiques spécifiques, parfois au détriment de leur santé, ce qui permet à des variants génétiques nuisibles de s'accumuler.

Récemment, une équipe de recherche dirigée par le Royal Veterinary College du Royaume-Uni a étudié la santé des chiens hybrides Doodle. Ils ont interrogé plus de 9 400 propriétaires de chiens sur 57 maladies canines courantes et comparé les données de ces mélanges à celles de races pures comme le Cavalier King Charles Spaniel, le Cocker Spaniel, le Labrador Retriever et le Caniche.

L'analyse a tenu compte de l'âge, du sexe et du statut de stérilisation des chiens, ainsi que de l'âge et du sexe des propriétaires. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différences significatives entre les chiens hybrides et leurs races d'origine dans nearly 87 % des comparaisons de santé.

Par conséquent, il n'est pas logique de supposer que les mélanges Doodle sont plus sains que leurs races d'origine, a conclu l'équipe. Du moins, ils ne sont pas plus malades.

D'autres facteurs doivent être pris en compte lors de la prise de décision d'achat : si le tempérament et les besoins de la race ou du mélange de races conviennent à votre mode de vie, et si le chiot vient d'un éleveur respectable.

