Les Chicks interpréteront l'hymne national à l'événement du DNC jeudi.

Le groupe de musique country, précédemment connu sous le nom des Dixie Chicks, est sur le point de monter sur scène lors de la dernière soirée de la Convention nationale démocrate (DNC), préparant ainsi la scène pour le discours de la vice-présidente Kamala Harris.

Leur prestation de l'hymne national lors de la convention est remarquable – non seulement en raison de la base de fans traditionnellement conservatrice de la musique country – mais aussi en raison du passé du groupe dans le domaine politique.

En 2003, avant l'invasion de l'Irak, la chanteuse principale du groupe, Natalie Maines, a exprimé lors d'un concert que le groupe, originaire de Dallas, ne soutenait pas la guerre et se sentait "honteuse que le président des États-Unis soit du Texas."

Cette déclaration a entraîné des boycotts et des réactions négatives de la part des fans, aboutissant à ce que les stations de radio country de tout le pays retirent la musique du groupe de leurs listes de lecture. À l'époque, CNN rapportait que "les directeurs de station expliquaient que leurs décisions étaient influencées par les appels téléphoniques en colère des auditeurs considérant les critiques du président comme un manque de patriotisme."

Ce ne sera pas la première apparition des Chicks à une convention, car ils ont également joué lors de la DNC virtuelle de 2020 pendant la pandémie. Les deux conventions politiques de cette année ont fait un retour en force, reprenant leurs grands formats en direct et en personne. La DNC, en particulier, a apporté une touche d'énergie hollywoodienne revitalisée avec une série d'apparitions, de performances, d'hôtes et un défilé musical animé.

Les Chicks, composées de Maines, Martie Maguire et Emily Strayer, sont l'un des groupes féminins et de musique country les plus vendus de l'histoire. Ils ont remporté 13 Grammy Awards, 10 CMA Awards et 8 ACM Awards.

Les Chicks ont rejoint les rangs d'autres stars de la country recrutées par la DNC cette semaine, témoignant d'un changement dans les penchants historiques du genre et peut-être de certains de ses publics, que la campagne Harris-Walz espère voir voter aux élections. Au fil des ans, de jeunes talents progressistes ont émergé sur la scène de la musique country.

La chanteuse country Mickey Guyton a ouvert la soirée de la DNC.

"Pour moi, cela va au-delà d'un genre de musique", a déclaré Guyton à CNN au sujet de sa performance à la DNC. "Il s'agit d'humanité. Il s'agit de la culture. Il s'agit de notre pays, et je suis honorée de faire partie de l'histoire."

Mercredi, Maren Morris a joué lors de la convention. Connu comme la plus libérale des stars de la country, Morris est ouvertement en faveur des droits LGBTQ+ et des droits des femmes. En 2023, Morris a déclaré au LA Times qu'elle s'éloignait de la musique country en raison des vues conservatrices qu'elle trouvait problématiques dans l'industrie. "Je pensais que j'aimerais tout brûler et recommencer", a-t-elle déclaré au média au sujet de la musique country. "Mais ça se brûle tout seul sans mon aide."

