Les chercheurs soupçonnent des masses d'eau souterraines sur Mars.

Il y a trois milliards d'années, d'immenses quantités d'eau couvraient la surface de Mars. Aujourd'hui, il n'en reste plus aucune trace visible. Contre toute attente, les scientifiques suspectent désormais, grâce à l'analyse d'une sonde, que l'eau est enfouie à des kilomètres de profondeur. Cette découverte est importante, même si l'eau n'est pas facilement utilisable.

Une équipe de scientifiques dirigée par Vashan Wright de l'Université de Californie à San Diego a découvert d'immenses réserves d'eau souterraines sur Mars. Les couches de roches contiennent tant d'eau à des profondeurs de 10 à 20 kilomètres qu'il y en aurait assez pour remplir une mer d'un à deux kilomètres de profondeur sur toute la planète. Les scientifiques ont fait cette découverte en analysant les données de la sonde martienne "InSight".

"Il y a plus de trois milliards d'années, il y avait de grandes quantités d'eau liquide à la surface de Mars", expliquent Wright et ses collègues dans les "Comptes rendus" de l'Académie nationale des sciences des États-Unis ("PNAS"). Des preuves de cela peuvent être vues dans de nombreuses images de lits de rivières, de lacs et d'une grande mer prises par les sondes martiennes. Après que la planète ait perdu la plupart de son atmosphère, l'eau a presque disparu.

Une théorie est que Mars a perdu environ 90 % de son eau dans l'espace depuis. Une autre théorie est qu'une grande partie de l'eau a pu s'infiltrer dans les sous-sols. Pour vérifier cette hypothèse, Wright et ses collègues ont réanalysé les données de "InSight" et les ont comparées à divers modèles de couches de roches contenant de l'eau.

La sonde martienne, équipée d'un sismomètre, a permis d'avoir un aperçu de l'intérieur de la Planète rouge de 2018 à 2022. La propagation des ondes sismiques causées par des séismes ou des impacts de météorites fournit aux chercheurs des informations détaillées sur la structure interne de la planète.

L'eau n'est pas facilement utilisable, mais indique la vie

Après avoir analysé les données, les chercheurs ont conclu que celles-ci étaient le mieux expliquées par une couche de roche magmatique contenant de l'eau à une profondeur de 10 à 20 kilomètres. Cependant, cette eau serait difficilement utilisable pour les colons de Mars à l'avenir - à la fois en raison de sa grande profondeur et du fait que l'eau est cachée dans les pores et les fissures de la roche et donc difficile à extraire.

Néanmoins, une telle couche de roche serait significative. Sur Terre, même à de grandes profondeurs à l'intérieur de la roche, on trouve encore des microbes. "L'eau est nécessaire à la vie telle que nous la connaissons", souligne le collègue de Wright, Michael Manga. "Il n'est donc pas déraisonnable de soupçonner que les couches de roches contenant de l'eau sur Mars pourraient également fournir un environnement habitable pour les microbes". L'équipe considère donc ces couches profondes sous la surface martienne comme la cible principale de la recherche de la vie microbienne sur notre planète voisine.

La découverte de vastes réserves d'eau souterraines sur Mars suggère que la deuxième planète du système solaire a autrefois accueilli d'importantes quantités d'eau liquide. Cette découverte vient s'ajouter au débat en cours sur le passé et le potentiel de Mars pour abriter la vie, l'eau étant considérée comme essentielle à la vie telle que nous la connaissons.

