Experts en technologie gagnent généralement plus que le revenu moyen une fois leur éducation terminée. Les domaines les mieux rémunérés sont la recherche et le développement en technologie, suivis de l'aérospatiale et des secteurs de l'assurance et des services financiers, selon l'Institut de l'économie allemande (IW) basé à Cologne. Parmi les 20 emplois les plus rentables, presque tous sont centrés sur la technologie.

Prenons par exemple la recherche et le développement techniques, où un ingénieur en méchatronique dans le secteur automobile gagne en moyenne 5670 euros par mois, selon IW. Le salaire médian est le salaire pour lequel un nombre égal de personnes gagne plus ou moins que cette somme.

Les Aircraft Mechanics et les constructeurs d'avions légers arrivent en deuxième position avec un salaire de 5108 euros, suivis des professionnels du secteur de l'assurance et de la finance, tels que les gardiens de coffre-fort, qui reçoivent 5021 euros. En revanche, le salaire médian pour un travailleur qualifié à temps plein était de 3500 euros l'an dernier.

Malgré les salaires élevés, IW a souligné qu'il y a une "pénurie sérieuse de travailleurs qualifiés" dans une majorité de ces domaines. Par exemple, dans l'ingénierie électrique, seuls 20% des postes peuvent être pourvus par une personne sans emploi qualifiée, malgré des paquets de salaire attractifs d'environ 4251 euros pour les moins de 40 ans.

Selon Jurek Tiedemann de IW, "les salaires plus élevés à eux seuls ne peuvent pas éliminer la pénurie de travailleurs qualifiés". Sans immigration, la pénurie d'apprentis est prévue pour empirer dans les années à venir. Une orientation de carrière améliorée à l'école et une formation pour les travailleurs non qualifiés sont également des solutions cruciales.

