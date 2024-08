Les chercheurs continuent de chercher des survivants du yacht de luxe qui s'est renversé près de la Sicile.

Le luxueux yacht "Bayesian," abritant une équipe de dix marins et vingt-deux vacanciers, a rencontré des débris à proximité de la côte de Porticello, en Sicile, pendant les premières heures du lundi. Selon les informations, la catastrophe a été causée par une tempête en mer, un tourbillon combinant de l'eau de mer et des vents puissants. Dix-sept individus ont été secourus de l'emprise de l'eau. Un passager a été découvert décédé, tandis que six autres restent portés disparus.

Parmi les introuvables figurent le magnat de la technologie Mike Lynch, surnommé affectueusement "le Bill Gates britannique", et sa jeune fille de 18 ans, Hannah. De plus, Jonathan Bloomer, haut responsable de Morgan Stanley International, et son épouse Judy ont étéportés disparus par la banque. Cependant, la femme de Lynch, Angela Bacares, qui a réussi à s'échapper du désastre, a été transportée à l'hôpital avec des blessures légères.

Selon les médias italiens, les invités de Lynch se trouvaient à bord du yacht. Le businessman avait apparemment célébré son récent acquittement dans une affaire de fraude à plusieurs milliards de dollars à bord du yacht.

Lynch a été acquitté d'accusations de fraude aux États-Unis en juin, concernant la vente de son entreprise de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard. Il était accusé d'avoir falsifié des documents et d'avoir gonflé les revenus de son entreprise. Selon "The Sunday Times", la fortune estimée de Lynch, previously advisor to the government, s'élevait à environ 587 millions d'euros.

Le "Bayesian" a été construit en Toscane en 2008 et a subi des rénovations en 2020. Selon le site "Charter World", il était le plus grand mât en aluminium de voilier du monde, mesurant fièrement 75 mètres de hauteur.

Karsten Boerner, capitaine d'un autre yacht navigant à proximité, a témoigné auprès du journal "Corriere della Sera", décrivant la scène comme chaotique cette nuit-là. Luttant pour maintenir l'équilibre de son navire, il a détecté le mât du "Bayesian" qui vacillait avant de connaître une fin prématurée.

À la suite de l'enquête, les officiels de l'équipe juridique de Mike Lynch ont déclaré qu'ils menaient leur propre enquête pour déterminer les causes du naufrage du yacht et la situation des passagers portés disparus.

À la suite du drame, il a été rapporté que la garde côtière italienne a suggéré l'instauration de réglementations de sécurité plus strictes pour les yachts de luxe opérant en mer Méditerranée.

