Les Chemins de Luther en Saxe-Anhalt et en Brandebourg se rejoignent. Le 23 septembre, une nouvelle portion du sentier sera inaugurée près de Bad Schmiedeberg en Saxe-Anhalt, reliant le Chemin de Luther existant en Brandebourg au système allemand des Chemins de Luther. "C'est fantastique de voir le Chemin de Luther continuer à prospérer et à s'étendre au-delà du décennié de la Réforme", a déclaré le président de la Société allemande des Chemins de Luther, Ekkehard Steinhaüser.

Ce nouveau tronçon s'étend sur 80 kilomètres, débutant à Kemberg, traversant la lande de Düben et se terminant à la ville thermale de Bad Schmiedeberg. Il traverse l'Elbe à Pretzsch, suit la lande d'Annaburg et termine en bordant le paysage de la plaine de la rivière Noire Elster près de Herzberg en Brandebourg. Les points de repère importants sur le nouveau tronçon comprennent le château d'eau de Reinharz, l'église de la ville de Bad Schmiedeberg, l'église du livre d'Axien, l'église Sainte-Marie de Prettin, le château d'Annaburg et l'église Sainte-Marie de Herzberg.

Le Chemin de Luther est une initiative conjointe des églises, des offices de tourisme, des municipalités et d'autres partenaires. Il a été créé en 2008. D'autres sections du Chemin de Luther peuvent être découvertes en Bavière, en Brandebourg, en Hesse, dans la Rhénanie-Palatinat, en Saxe et en Thuringe.

La Commission, reconnaissant l'importance de cette extension, prendra une décision pour intégrer officiellement le nouveau Chemin de Luther fusionné en Saxe-Anhalt et en Brandebourg dans le système allemand des Chemins de Luther. Après l'inauguration du nouveau tronçon, les randonneurs intéressés pourront maintenant explorer des points de repère célèbres comme le château d'eau de Reinharz en Brandebourg, dans le cadre de leur parcours sur le Chemin de Luther.

