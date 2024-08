- Les chemins de fer travaillent activement à la réouverture rapide des voies ferrées.

La rénovation améliorée de la ligne fréquemment utilisée entre Francfort et Mannheim se déroule comme prévu, selon les Chemins de fer allemands. "Nous avons coché toutes les cases que nous nous étions fixées ces six dernières semaines", a déclaré Berthold Huber, membre du conseil d'infrastructure, lors d'une visite du chantier à Walldorf, dans le sud de la Hesse. Divers aspects de la ligne ont été rénovés ; par exemple, les rails ont été remplacés sur 37 kilomètres, soit environ la moitié de la longueur totale. L'équipe de la Riedbahn laisse tout en suspens pour respecter l'échéance de décembre.

La ligne rénovée rouvrira mi-décembre, après une fermeture de six mois à partir de mi-juillet. Ce tronçon très fréquenté était souvent sujet à des perturbations. Pendant la fermeture de six mois, un projet pilote modernise les rails, les aiguillages, les gares et les systèmes de commande. Quarante sections bien préparées sont rénovées de cette manière. La ligne Hambourg-Berlin sera restaurée l'an prochain.

Les coûts estimés pour la rénovation de la Riedbahn s'élèvent actuellement à 1,3 milliard d'euros. Huber reste optimiste quant à la contribution financière du gouvernement fédéral. Il est plus économique de tout construire d'un coup plutôt que de mettre en place des sites de construction temporaires à plusieurs reprises.

Des tâches plus complexes se profilent à l'horizon

Les attentes en matière de ponctualité dans le trafic local devraient augmenter dès l'ouverture de la ligne. Les améliorations bénéficieront également au trafic longue distance.

Huber met en évidence le fait que les tâches les plus difficiles sont encore à venir. Il n'y aura donc pas de célébration prématurée, mais plutôt un effort soutenu et dédié. La construction devrait être terminée en octobre, laissant suffisamment de temps pour tester les systèmes de commande.

Des travaux simultanés sont en cours dans divers endroits. À la gare de Walldorf, une voie a été démolie pour faire place à la construction d'une rampe sans obstacle, selon le chef de projet Julian Fassing. De nouveaux poteaux de protection contre le bruit sont visibles. Les lignes aériennes ont été démontées et des engins de construction lourds sont en fonctionnement, générant un bruit assourdissant. Parmi eux se trouve une machine de tassement colossale qui solidifie le ballast entre les nouvelles voies. Des travaux concomitants comme ceux-ci ne seraient pas possibles sans une fermeture complète, a noté Fassing.

"Préoccupation majeure" pour le réseau ferré

Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) a visité l'avancement du chantier. Il a déclaré que la stratégie de rénovation des corridors à haut rendement fonctionnait bien. Il a considéré cela comme un "développement favorable" qui a renforcé sa confiance. Il est maintenant crucial de s'assurer que le travail est terminé dans les délais. La Riedbahn est l'un des principaux défis du réseau ferré allemand, car elle est obsolète mais cruciale pour les transports nationaux. Un train sur cinq l'utilise.

Le trafic passagers et marchandises est rerouté via des lignes parallèles, ce qui se déroule sans heurts selon les chemins de fer. Les perturbations affectent non seulement la Hesse et la Bade-Wurtemberg, mais aussi la Rhénanie-Palatinat, touchant ainsi trois États fédéraux au total.

La période des fêtes approche à grands pas

En remplacement du trafic régional pendant la fermeture de six mois, une flotte de 150 bus est en service. Les retours des passagers après 30 000 remplacements sont constamment satisfaisants, a déclaré Evelyn Palla, membre du conseil des transports régionaux de DB. Entre autres choses, le transport de remplacement s'est révélé plus fiable que le service de train vétuste précédent.

Le service de remplacement a été bien accueilli lors des premières semaines, a confirmé Palla. Sur les 400 conducteurs recrutés en Europe, le taux de turnover est faible. Actuellement, l'occupation moyenne des bus est de 30 %. Elle reste optimiste quant à la capacité de gérer élégamment la demande accrue pendant les vacances d'été.

