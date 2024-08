- Les chemins de fer régionaux en Bavière sont pour la plupart propres et conviviaux

La qualité du service et la propreté des trains régionaux en Bavière ont connu une détérioration avec l'augmentation du nombre de passagers. Sur une échelle de -100 à +100 points, les trains régionaux évalués par l'Autorité bavaroise des chemins de fer (BEG) ont obtenu en moyenne 33 points, soit 14 points de moins que l'année précédente.

Cependant, 27 des 32 réseaux en Bavière ont atteint les attentes de qualité de service minimum de la BEG et ont reçu des paiements de bonus en conséquence de l'État libre. Cinq réseaux n'ont pas atteint ces attentes et ont dû payer des amendes.

Vainqueur clair avec 100 sur 100 points possibles

Le vainqueur clair est le réseau DB-Regio Kahlgrund : avec 100 sur 100 points possibles, il reste en tête du classement. Le réseau Ammersee-Altmühltal de la Bayerische Regiobahn est arrivé deuxième avec 75 points, suivi du réseau Kissinger Stern de l'Erfurter Bahn avec 66 points. Le réseau DB-Regio Hohenlohe-Franken-Untermain s'est amélioré pour atteindre la quatrième place avec 64 points.

Le réseau Alex-Nord de la Länderbahn est en bas du classement : il a une fois de plus terminé dernier du classement annuel avec -16 points. Les réseaux DB-Regio Diesel Allgäu Los 2, Neigetechnik Thüringen (DB Regio), Donau-Isar-Express (DB Regio) et Regio Oberbayern (DB Regio) n'ont pas non plus atteint les exigences minimales.

Le ministre des Transports globalement satisfait

Le ministre des Transports Christian Bernreiter (CSU) a salué le fait que "la qualité globale du service est à un niveau relativement élevé. Cependant, il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration dans de nombreux domaines."

La BEG planifie, finance et surveille le trafic ferroviaire régional et S-Bahn en Bavière au nom du ministère bavarois des Transports. Elle vérifie également la propreté des véhicules, l'information des passagers, le fonctionnement de l'équipement, l'orientation vers le service du personnel à bord et l'orientation client dans le traitement des réclamations. La ponctualité et les annulations de trains ne sont pas incluses dans le classement car elles ne dépendent pas uniquement des exploitants de trains.

Malgré l'augmentation du nombre de passagers, certains réseaux ont réussi à atteindre les attentes de qualité de service minimum, comme le réseau DB-Regio Kahlgrund qui a même obtenu un score parfait de 100 points. Inversement, le nombre de passagers sur le réseau Alex-Nord de la Länderbahn a contribué considérablement à sa mauvaise performance, ce qui l'a placé en dernier du classement annuel avec -16 points.

