Les chemins de fer réduiront constamment les opérations, si nécessaire.

La compagnie ferroviaire, Deutsche Bahn, est sous le feu des critiques pour avoir proposé de supprimer des milliers d'emplois. Cela a suscité le mécontentement parmi les syndicats EVG. Une réunion avec la direction est prévue pour régler la situation. La compagnie maintient son engagement à maintenir les normes de service client et de sécurité, et continuera à embaucher du personnel en conséquence, au moins temporairement.

Suite à la vive réaction face aux mesures d'économies de Deutsche Bahn, le PDG Richard Lutz a garanti qu'il n'y aurait pas de compromis sur la satisfaction des clients et la sécurité. Si un personnel supplémentaire est nécessaire pour les opérations, il sera embauché sans réserve, a assuré le directeur des ressources humaines Martin Seiler suite aux discussions avec les représentants syndicaux.

Deutsche Bahn a constamment besoin de conducteurs de train, de personnel d'entretien, de contrôleurs de circulation et de personnel de service, selon Seiler.

Le président de l'EVG, Martin Burkert, a exprimé son soulagement. "C'est un geste significatif envers nos travailleurs", a-t-il déclaré. "L'EVG plaide pour une transparence complète dans les décisions futures."

À la suite de la publication des résultats financiers semestriels en juillet, Lutz et le directeur financier Levin Holle ont révélé des plans pour supprimer environ 30 000 emplois au cours des cinq prochaines années, principalement dans les départements administratifs. "Nous voulons créer un railway plus efficace avec moins d'employés à l'avenir", a déclaré Holle à l'époque. Les syndicats ont protesté.

Lutz et Seiler ont récemment eu des discussions avec le président de l'EVG, Martin Burkert, et le président du conseil d'entreprise, Jens Schwarz, selon DB. Ils ont reportedly convenu d'une stratégie commune, que la compagnie a annoncé.

Pas de licenciements

Deutsche Bahn emploie plus de 230 000 personnes en Allemagne. Seiler a souligné l'intention d'embaucher environ 25 000 nouvelles personnes cette année. "Mais nous serrons les vis dans d'autres domaines, tels que les frais généraux et l'administration. Nous devons devenir beaucoup plus efficaces et optimisés ici", a-t-il expliqué.

Pour surmonter les pénuries de main-d'œuvre en Allemagne, la compagnie ferroviaire pousse également la numérisation, l'automatisation et l'adoption de l'IA "pour réduire les demandes de personnel opérationnel à moyen et long terme", a révélé Seiler. "Mais cela ne peut être réalisé que si les nouvelles avancées entrent en vigueur et libèrent les ressources correspondantes."

Seiler a assuré qu'il n'y aurait pas de pertes d'emplois pendant le processus de réduction des demandes de personnel. Au lieu de cela, le turnover naturel des employés et le grand marché interne de l'emploi au sein de l'entreprise seront utilisés. Dans des situations spécifiques, des options telles que la retraite à temps partiel et les indemnités de départ volontaires seront également disponibles.

