- Les chemins de fer ont besoin d'une année supplémentaire pour construire de nouveaux ponts à Hambourg

En raison des travaux de construction à venir sur la ligne ferroviaire Berlin-Hambourg, Deutsche Bahn a temporairement suspendu un projet important dans la ville hanséatique. La rénovation des ponts sur la fameuse Müggenburger Durchfahrt, un bras de l'Elbe à Hamburg-Veddel, nécessitera une autre phase de construction de douze mois, a annoncé le Sénat en réponse à une question mineure du député de la CDU Goetz Wiese. Les quatre ponts à voie unique sont en rénovation depuis mars 2021 et devaient être achevés à présent. Cependant, un véhicule de construction ayant glissé dans l'eau et une tempête de marée ayant endommagé le site de construction l'an dernier ont perturbé l'échéancier.

Heureusement, quatre voies pour le trafic régional et à grande distance ont été ouvertes quelques jours plus tôt. "Le fonctionnement à quatre voies ainsi réalisé est nécessaire pour la fermeture prévue de la route Hamburg-Berlin le 16 août 2024", a expliqué le Sénat. À partir du vendredi soir, le trafic à grande distance vers Berlin sera dévié via Lueneburg, en plus des 660 trains réguliers qui traverseront les ponts. Les travaux sur la route vers Berlin se poursuivront jusqu'au 14 décembre.

Une rénovation générale de la ligne entre la ville hanséatique et la capitale est prévue d'août 2025 à avril 2026. Cela signifie que Deutsche Bahn ne pourra achever la rénovation des ponts de Hambourg qu'au plus tôt à l'automne 2026, à condition d'utiliser les huit premiers mois de l'année prochaine à cette fin. La planification est encore à un stade précoce, a annoncé le Sénat. Il est prévisible que les coûts de construction, initialement estimés à 86,2 millions d'euros, augmenteront. En raison d'un contrat de 1904, la ville de Hambourg est responsable de couvrir ces coûts.

