Les chemins de fer allemands ont cherché à dissimuler des problèmes avec les quais de la gare.

Il est maintenant clair que Deutsche Bahn (DB) fait face à des problèmes substantiels concernant son personnel de poste d'aiguillage. Ces problèmes persistent depuis longtemps, ayant entraîné l'annulation de milliers de trains régionaux en 2022 seulemenent. Cependant, DB a cherché à dissimuler l'ampleur réelle de ces défis.

Cela est suggéré par des documents obtenus par la "Süddeutschen Zeitung" (SZ), certains étant censurés et d'autres non.

Ces documents proviennent de la procédure BK10-23-0255_Z à l'Agence fédérale du réseau à Bonn. Ils exhortent Deutsche Bahn Infrago, la société responsable de l'exploitation du réseau ferré et des gares, à recruter et former suffisamment de personnel pour ses postes d'aiguillage. Lorsque l'autorité a demandé des précisions sur l'ampleur des problèmes et leurs conséquences, elle a reçu les documents non censurés pour son utilisation. Les autres parties prenantes à la procédure et intéressées par le bon fonctionnement des postes d'aiguillage devaient recevoir principalement des documents censurés.

Les documents originaux révèlent quand ces problèmes dans les postes d'aiguillage ont commencé. En 2021, avec 688 postes d'aiguillage, seuls quelques-uns étaient temporairement hors service. L'année suivante, les chiffres ont explosé : 4165 postes d'aiguillage étaient hors service pendant des heures en raison de pénuries de personnel. Au premier semestre 2023, ce chiffre était de 2459. Ces problèmes ont eu des répercussions sur le trafic ferroviaire : les graves problèmes dans les centres de commande ont entraîné l'annulation de 6856 trains régionaux en 2022. Au premier semestre 2023, ce nombre était de 3388. Il n'y a pas de chiffres plus récents disponibles.

Du point de vue de Deutsche Bahn Infrago, tout cela est considéré comme "des informations commerciales et des secrets industriels confidentiels qui ne doivent pas être révélés en détail à un public illimité et aussi pas à l'industrie". C'est la position de la société de réseau de DB, telle que formulée dans une décision de la Cour administrative de Cologne en février 2024. Cependant, la cour a désapprouvé et a ordonné à Deutsche Bahn Infrago de partager ses documents avec toutes les 15 parties prenantes à la procédure. L'industrie ferroviaire est maintenant au courant - et ainsi le public.

L'impact économique des problèmes de personnel de Deutsche Bahn dans les postes d'aiguillage est important, entraînant l'annulation de milliers de trains régionaux en 2022 seulemenent. Pour faire face à ces défis, l'Agence fédérale du réseau recommande vivement à Deutsche Bahn Infrago de recruter et de former plus de personnel.

