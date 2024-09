Les chefs d'une faction suprématiste blanche accusés d'incitation à des actes terroristes et à la violence haineuse.

Selon les procureurs, deux individus, Matthew Allison, âgé de 37 ans, et Dallas Humber, 34 ans, dirigent une organisation numérique suprémaciste blanche nommée le Collectif Terrorgram. Ce groupe suit un système de croyances connu sous le nom d'accélératisme suprémaciste blanc, qui prône essentiellement l'utilisation de la violence et du terrorisme pour déclencher une guerre raciale, renverser l'administration et établir une domination blanche.

Selon les allégations, Allison et Humber ont encouragé leurs partisans à mener des attaques contre les communautés minoritaires, les infrastructures critiques, les figures politiques, les officiels gouvernementaux et les dirigeants des entreprises privées. Une liste de "cibles de haute valeur" pour assassinat, y compris un sénateur américain et un juge fédéral, était apparemment incluse dans ces plans.

Actuellement, Allison et Humber font face à 15 chefs d'accusation, notamment l'incitation à l'assassinat d'officiels fédéraux, la distribution d'instructions pour la fabrication de bombes et la conspiration pour aider des terroristes. Aucun avocat n'est répertorié pour les défendeurs dans les dossiers de la cour.

Kristen Clarke, qui dirige la division des droits civils du département de la Justice, a déclaré lors d'une conférence de presse lundi que leur stratégie pour inciter à la violence avait été efficace. Un utilisateur de Terrorgram aurait prétendument diffusé en direct une attaque au couteau contre cinq personnes à l'extérieur d'une mosquée en Turquie, a-t-elle affirmé, tandis qu'un homme de 19 ans en Slovaquie aurait prétendument rendu hommage au groupe dans un manifeste avant de tuer deux personnes dans un bar LGBTQ à Bratislava, la capitale slovaque.

"Ne sous-estimez pas le risque lorsque les groupes de haine utilisent ces plates-formes en ligne", a mis en garde Clarke lors de la conférence de presse de lundi. "On ne peut pas échapper à la responsabilité en se cachant simplement derrière un écran d'ordinateur."

Telegram, une application de messagerie cryptée, aurait été utilisée par le groupe pour communiquer. Selon les documents de la cour, le groupe semble avoir des partisans à la fois aux États-Unis et à l'étranger.

Selon les documents de la cour, Allison et Humber ont élaboré une publication numérique intitulée "Le Grand Réinitialisation", qui expose l'idéologie du Terrorgram. Les écrits seraient censés fournir des instructions détaillées sur la gestion d'une cellule terroriste ainsi que sur la perpétration de crimes haineux motivés par la biais, l'attaque des infrastructures critiques, la fabrication de bombes et l'identification des cibles.

De plus, ils auraient prétendument produit plusieurs vidéos et manuels d'utilisateur fournissant des instructions sur la perpétration des attaques les plus mortelles, notamment un détaillant le processus de construction et de détonation d'une "bombe sale" - une bombe contenant des matériaux radioactifs - pour "purger" les villes habitées par des groupes minoritaires.

Les croyances suprémacistes blanches accélératistes du groupe s'étendent également à la cible politique des figures de l'administration et des dirigeants importants des entreprises privées. During the press conference, Kristen Clarke emphasized the danger of such hate groups infiltrating political discourse and using online platforms to spread their ideologies.

