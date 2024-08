- Les chats pleurent leurs amis à fourrure, même les chiens.

Les chats sont généralement considérés comme plus indépendants que les chiens, parfois même distants et capricieux dans leur affection. Cependant, cette absence perçue d'empathie ou d'indifférence peut être injustement attribuée aux chats. Une étude de la psychologue cognitive Jennifer Vonk de l'Université d'Oakland suggère que les chats éprouvent du chagrin lorsque otroit animal de compagnie de leur foyer meurt, même s'il s'agit du chien de la famille.

Jennifer Vonk était initialement sceptique face à ces histoires, car elle n'avait pas observé un tel comportement chez ses propres chats. Elle a donc décidé d'étudier le phénomène. Vonk et sa collègue ont interrogé 412 propriétaires de chats et inclus 452 chats d'intérieur dans leur étude dont le foyer avait connu la mort d'un autre animal de compagnie.

L'étude est basée sur les rapports des propriétaires sur les changements de comportement de leurs chats après la mort d'un animal de compagnie. Certains chats dormaient mal, refusaient de manger ou faisaient des bruits de pleurs. D'autres cherchaient plus de contact avec leurs propriétaires ou négligeaient leurs jeux préférés. D'autres chats se cachaient plus, passaient du temps seuls ou cherchaient leur compagnon disparu, selon les chercheurs.

Cependant, Vonk a reconnu que les résultats devaient être interprétés avec prudence. Plus les propriétaires décrivaient leur lien avec leurs chats, plus ils étaient susceptibles de signaler que les animaux cherchaient leur attention ou éprouvaient du chagrin. Il est possible que les propriétaires projettent leur propre chagrin sur le chat restant.

Le chagrin chez les chats

Mais : un comportement qui peut être interprété comme du chagrin a également été observé chez les singes. Et les chiens semblent également pleurer leurs congénères décédés. Une étude d'une équipe de recherche de l'Université de Berne suggère cela. Les animaux se sont comportés de manière similaire aux chats : ils jouaient moins, mangeaient moins et gémissaient plus lorsque l'un de leurs amis animaux mourait.

"Si nous sommes en deuil, nous avons tendance à dormir mal, à manger moins et à être moins joueurs", a déclaré Jennifer Vonk au "Times". L'étude suggère que les chats étaient plus affectés à mesure qu'ils vivaient plus longtemps avec l'animal décédé, tandis que le fait d'assister à la mort et le nombre d'animaux dans le foyer n'avaient aucun impact.

Mal juger les chats

"Contrairement aux chiens, nous avons tendance à considérer les chats comme distants et peu sociaux", a déclaré Jennifer Vonk au "Times". Cependant, elle a noté que les chats sauvages ont tendance à former des groupes et à établir des hiérarchies. "Je pense que nous les avons mal jugés."

Ainsi, les chats peuvent ne pas être aussi indifférents que certains le pensent. Une expérience de 2019 suggère également que les chats forment des liens avec leurs propriétaires. Les chercheurs ont supposé que les propriétaires induisent le bien-être chez leurs chats. Ils ont testé des chats jeunes et adultes, en les laissant passer deux minutes avec leurs propriétaires, puis en sortant de la pièce pendant deux minutes, et enfin en passant deux autres minutes avec leurs chats. Pour mesurer la relation entre les animaux et leurs propriétaires, les chercheurs ont mesuré les réponses au stress des chats. Le résultat : 64,3 % des sujets d'essai étaient attachés à leurs propriétaires.

