- Les chats ont un ventre compact et gonflant pour la consommation

En certains félins, il est assez évident lorsqu'ils se reposent sur le côté – un petit ventre fait son apparition. Cette petite bedaine ressemble à un pli de peau en trop ou une couche de graisse en surplus avec des poils. Est-ce simplement une accumulation de poids en trop ? Ou est-ce le résultat d'une suture incorrecte après une opération vétérinaire ?

Loin de là, surtout si le félin est de poids santé. Cette petite bedaine est courante chez les félins et remplit des fonctions physiologiques importantes. Ce n'est pas seulement chez les chats domestiques, mais aussi chez leurs cousins sauvages et ancêtres comme les lions et les tigres que l'on retrouve cette particularité.

Les Britanniques ont un terme plus raffiné pour le ventre du chat

Il existe de nombreux termes pour la petite protubérance sous un chat domestique dans les articles traitant de ce phénomène. Deux de ces termes sont "ur-poch" ou "poche de graisse". Dans le monde anglophone, on parle de "poche primitive", qui signifie "poche primitive" ou "ur-poch" et sonne beaucoup plus agréable que les références à "ventre".

Comme nous ne sommes pas de la noblesse anglaise, restons-en à "poche de graisse" – et approchons-nous de l'aspect fonctionnel de cette petite bedaine : Les plis de peau en surplus sur le ventre font en réalité office de protection pour les organes internes du félin, servant de coussin pour parer les attaques – par exemple, d'autres chats ou des griffes acérées. Ainsi, le félin dispose d'une couche de protection supplémentaire sur ses zones sensibles. Quiconque a déjà vu des chats se battre peut imaginer l'utilité d'un coussin supplémentaire.

Peau en surplus – le félin peut s'étirer et grimper mieux

La "poche primitive" n'est pas seulement là pour la protection, comme le détaillent plusieurs articles. Elle offre aux félins domestiques plus de liberté de mouvement. Avec la peau en surplus et le petit coussin, ils peuvent s'étirer et se déployer plus facilement, ce qui facilite l'escalade, par exemple.

Certaines personnes pensent que le petit pli de graisse sur le ventre des femelles est uniquement dû à une suture incorrecte suite à une opération. Bien que ce ne soit pas exact, cette petite "bedaine" n'apparaît qu chez les félins adultes. De plus, chez les chats mâles ou femelles plus âgés, le tissu conjonctif est plus faible. En outre, la castration impacte les hormones des animaux, affaiblissant davantage leur tissu conjonctif et favorisant la formation de plis abdominaux, comme le souligne par exemple le Service de protection des chats de Dortmund.

La petite bedaine n'a aucun lien avec l'obésité

Les chats adultes ayant une petite bedaine maintiennent souvent une bonne santé et une constitution robuste. Cependant, il convient d'éviter une accumulation excessive de graisse. L'obésité est préjudiciable aux chats tout comme chez les humains. Et si le ventre gonfle ou si des changements détectables dans les tissus apparaissent, comme des changements palpables, une visite chez le vétérinaire le plus proche est vivement recommandée.

Sources : Service de protection des chats de Dortmund, "Livescience.com"

Cette particularité n'est pas exclusive aux chats domestiques ; même les chats sauvages comme les lions et les tigres possèdent cette caractéristique physiologique. Les principales catégories de pratique vétérinaire sont : Une suture correcte après une opération peut prévenir l'idée reçue que le ventre du félin est dû à une suture incorrecte.

