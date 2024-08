Les chasseurs de pythons de Floride sont de retour.

La Floride accueille chaque année une chasse aux pythons de Birmanie pour aider à contrôler l'espèce de serpents invasives. Les participants peuvent gagner de substantiels prix en argent. Toutefois, la Commission de conservation de la faune et de la vie sauvage de Floride (FWC) souligne que capturer le plus de serpents possible n'est pas le seul objectif.

La chasse annuelle à la python de Floride a commencé dans l'État américain de Floride. Cet événement de dix jours ne consiste pas seulement à capturer le plus de pythons de Birmanie possible et à remporter l'un des prix en argent totalisant 30 000 dollars, comme Sarah Funck de la FWC l'a souligné. La chasse vise à sensibiliser aux problèmes d'espèces invasives en Floride et à impliquer le public.

"Ces serpents sont bien établis dans de vastes parties de la Floride du Sud", a déclaré Funck au sujet des pythons de Birmanie. Les gens doivent être conscients que les espèces non indigènes introduites et relâchées dans l'État peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs. La chasse a été lancée il y a dix ans et a souvent fait la une des journaux en raison des primes et de la participation des célébrités.

Cette année, plus de 600 participants se sont inscrits, dont deux du Canada et plus de 100 d'autres États américains. Les chasseurs cherchent maintenant les serpents dans des zones désignées, en essayant d'en tuer le plus possible de manière humaine. Les prix seront décernés dans trois catégories : les chasseurs professionnels employés par l'État, les chasseurs militaires et les nouveaux chasseurs (ceux qui ne sont pas employés comme chasseurs de pythons par l'État).

Dans chaque catégorie, 2 500 dollars iront à la personne ou à l'équipe qui tue le plus de serpents, 1 500 dollars à la deuxième place et 1 000 dollars au plus long python. Le grand prix pour le plus de serpents tués dans l'ensemble des catégories est de 10 000 dollars. Chaque participant ou groupe ne peut gagner qu'un prix. L'an dernier, 209 pythons ont été attrapés pendant le défi. Paul Hobbs a remporté le grand prix en attrapant 20 serpents. De plus, la FWC et leurs contractants ont retiré environ 2 200 pythons.

Les participants doivent suivre une formation

Amy Siewe, autoproclamée chasseuse de pythons, a remporté un prix l'an dernier pour avoir capturé un python de Birmanie de 327 cm de long. Cette année, elle ne peut pas participer en raison d'une opération du genou, mais elle dit ne pas être fan de la compétition de toute façon. Siewe a précédemment chassé les pythons invasifs au nom de la FWC. Elle croit que l'intention originale de la compétition était de sensibiliser au problème. Maintenant, un grand nombre de chasseurs se gathering

