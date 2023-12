Les chants homophobes gâchent la victoire de Liverpool contre Norwich City en Premier League

Le milieu de terrain de Norwich City, Billy Gilmour, prêté par Chelsea au club nouvellement promu, aurait été la cible de chants homophobes de la part de certains supporters de Liverpool lors de la victoire 3-0 de l'équipe visiteuse à Carrow Road samedi.

"Un grand résultat aujourd'hui entaché par des chants homophobes de certains de nos supporters visant Billy Gilmour, un joueur prêté par Chelsea", a tweeté Kop Outs, le groupe de supporters LGBT+ de Liverpool.

"Si vous ne pouvez pas nous soutenir sans avoir recours à des absurdités bigotes, vous ne comprenez pas YNWA", conclut le tweet, en référence à l'hymne du club "You'll Never Walk Alone" (Vous ne marcherez jamais seul).

Le compte Twitter du Liverpool FC a déclaré que le chant était "offensant et inapproprié - un message que nous avons communiqué à plusieurs reprises avec Kop Outs".

"Nous demandons instamment aux supporters de se souvenir des valeurs d'intégration du club et de s'abstenir de l'utiliser à l'avenir.

Des actions irréfléchies

Selon George Starkey-Midha, qui a travaillé pour l'organisation de lutte contre les discriminations Kick It Out, l'insulte homophobe date des années 1980 "et vise à suggérer que tous les supporters de Chelsea sont gays".

Le groupe officiel de supporters LGBTQ+ & Friends de Chelsea a tweeté qu'il "continuerait à travailler avec les clubs et les autorités pour s'assurer que l'homophobie, la biphobie et la transphobie soient bannies du jeu".

Samedi, plus de 70 000 supporters ont assisté à la victoire de Manchester United sur Leeds United (5-1), mais la police a procédé à six arrestations au cours de la journée dans cette ville du nord de l'Angleterre.

Cinq arrestations étaient liées à des troubles de l'ordre public et une autre à des soupçons d'infraction à la législation sur les stupéfiants, selon la police du Grand Manchester.

"Ces suspects restent en garde à vue dans des cellules du Grand Manchester pour être interrogés ce soir", a déclaré samedi le surintendant principal Stuart Ellison.

"Le travail a commencé immédiatement, en collaboration avec les enquêteurs du football de Manchester United et de Leeds United, pour identifier les auteurs d'autres incidents de désordre afin que nous puissions les traduire en justice pour leurs actions insensées", a ajouté Ellison.

Respecter les gens autour de soi

La semaine dernière, Richard Masters, directeur général de la Premier League, a déclaré que "la lutte contre la discrimination est une priorité" pour l'organisation et ses 20 clubs.

"Cette année, nous devons parler de trois choses au début de la saison. Nous avons introduit une interdiction à l'échelle de la ligue, de sorte que si vous êtes pris, vous serez banni non seulement de votre propre club, mais aussi de tous les autres clubs de Premier League", a déclaré Masters lors d'une interview avec Premier League Productions.

"Deuxièmement, avec le retour des supporters, nous travaillons avec les stadiers pour les aider à gérer certains de ces problèmes s'ils devaient survenir. Espérons qu'il n'y en aura pas.

"Enfin, nous travaillons avec des groupes de supporters, par le biais de notre Fonds des supporters, pour aider à financer l'éducation des supporters afin qu'ils puissent comprendre pleinement l'impact des abus discriminatoires sur les gens.

Vendredi, M. Masters a également fait part de son enthousiasme à l'idée de voir les stades remplis de supporters après que les clubs de première division du football anglais ont été confrontés à l'impact de la pandémie au cours de l'année et demie qui vient de s'écouler.

"En mars 2020, nous avons eu pour la dernière fois un cycle complet de matches avec des stades pleins, c'est donc un énorme soulagement pour tout le monde de pouvoir ouvrir à nouveau les tourniquets", a déclaré M. Masters dans un communiqué.

"Plus de 300 000 supporters franchiront les tourniquets ce week-end, dans une ambiance survoltée, mais aussi dans un environnement sûr.

"Nous demandons à nos supporters de suivre un nouveau code de conduite des supporters, qui correspond à ce que nous avons tous suivi au cours des 18 derniers mois, avec le bon sens de porter des masques à l'intérieur, de suivre la signalisation, d'être hygiénique et de respecter les personnes qui vous entourent".

Plus des trois quarts des adultes au Royaume-Uni ont désormais reçu deux doses du vaccin Covid-19, a déclaré mardi le ministère de la santé et des affaires sociales.

Public Health England a déclaré que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès, avec une estimation de 60 000 décès évités.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com