Les changements environnementaux pourraient être responsables de l'inondation catastrophique.

Dans des situations comme les récentes inondations en Autriche et en République tchèque, les gens se posent souvent la question : quel est le rôle du changement climatique dans de telles catastrophes ? Les chercheurs ont proposé une réponse provisoire à cette question spécifique. Le parti Vert plaide en faveur d'une augmentation des fonds pour les mesures préventives, compte tenu de l'escalade de la crise climatique.

Les premières conclusions suggèrent que les changements environnementaux induits par l'homme ont peut-être influencé de manière significative l'incident de fortes précipitations actuel en Europe centrale. Le consortium de recherche Climameter soutient que les fluctuations naturelles du climat ne peuvent pas expliquer l'intensité extrême de l'événement. La tempête a été déclenchée par un contraste marqué entre l'air froid polaire et l'air chaud et humide provenant de régions méditerranéennes anormalement chauffées.

Conclusion avec un degré d'incertitude

Cependant, il y a encore un degré notable d'incertitude autour de cette conclusion, compte tenu de l'unicité de l'événement. Cette étude d'attribution utilise des données de systèmes de basse pression actuels (2001-2023) et historiques (1979-2001) dans la région. Les données climatiques des décennies passées et les simulations climatiques font l'objet d'analyses statistiques pour de telles études.

Les chercheurs affirment que les événements de fortes précipitations comme la tempête actuelle "Boris" ont été jusqu'à 20 % plus intenses par rapport à la fin du XXe siècle. Cet événement a entraîné des inondations torrentielles dans des pays tels que la Roumanie, la Pologne, l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque. Selon le GIEC, les extrêmes du cycle de l'eau augmentent à un rythme plus rapide que la moyenne globale. Une tendance claire de plus en plus de inondations de rivières a émergé en Europe occidentale et centrale à l'échelle locale.

Lang plaide pour un financement accru pour la préservation du climat

Le lien entre le changement climatique et les inondations est également exploré dans la politique. "Expérimenter plusieurs inondations centenaires en une seule année n'a rien de normal", a déclaré la coprésidente du parti Vert Ricarda Lang. Elle a souligné l'importance de discuter de la protection du climat dans ces circonstances catastrophiques : "Nier une connexion évidente, c'est nier la réalité", a-t-elle affirmé. "Il est temps d'agir." Les finances pour de telles actions sont également nécessaires.

Le vice-chancelier Robert Habeck a également appelé à un engagement plus fort en faveur de la protection du climat. "Accélérer l'expansion des énergies renouvelables, promouvoir la transition énergétique et encourager la production industrielle respectueuse du climat" sont des nécessités urgentes, a déclaré le politique Vert au groupe de médias Funke. Cependant, il est actuellement impossible d'empêcher l'occurrence de plus en plus fréquente d'événements météorologiques extrêmes. Par conséquent, des mesures préventives supplémentaires sont également cruciales, a insisté Habeck. "Des digues plus fortes, des systèmes de rétention d'eau et l'expansion de l'espace pour les rivières" sont essentiels pour mieux protéger les gens.

La Commission a reconnu la nécessité de poursuivre les investigations sur le lien entre le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes croissants. À la lumière de ces conclusions, la Commission a proposé d'allouer plus de fonds aux initiatives de préservation du climat et de mesures d'adaptation.

