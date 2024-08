- Les changements environnementaux en Rhénanie du Nord-Westphalie: pénurie d'eau, fortes pluies, vagues de chaleur étouffantes

Modifications des schémas climatiques, avec des périodes plus sèches et des pluies torrentielles qui se succèdent plus fréquemment qu'auparavant : des chercheurs ont examiné l'influence du changement climatique mondial sur la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'Agence environnementale de l'État (Lanuv) a récemment révélé les résultats.

On ne s'attend pas à une fluctuation significative de la moyenne des précipitations, mais il y aura des cas plus fréquents à la fois de pluies diluviennes et de périodes sèches. La cause est le ruisseau atmosphérique affaibli, ce qui entraîne des situations où les nuages de pluie s'attardent dans une zone particulière, libérant des précipitations lourdes, tandis que d'autres régions restent sèches.

Trois Scénarios

"Les évaluations actuelles indiquent que les efforts actuels de mitigation du changement climatique mondial ne sont pas suffisants pour limiter le réchauffement mondial en dessous de deux degrés", a expliqué la présidente de Lanuv, Elke Reichert. "Si aucune action supplémentaire n'est entreprise, nous prévoyons actuellement une augmentation de la température mondiale d'environ trois degrés d'ici la fin du siècle par rapport aux niveaux préindustriels."

Cela a des implications : "Nous assistons et ressentons une augmentation des anomalies climatiques qui sont le résultat du changement climatique. Cela comprend des événements de pluies torrentielles plus fréquents ainsi que des périodes plus chaudes ou sèches", a déclaré Reichert.

Il est recommandé d'établir des stratégies pour s'adapter au changement climatique, sans compter sur le scénario le plus favorable, a mis en garde Reichert. Seule la réalisation du "scénario de prévention du changement climatique" - c'est-à-dire la réalisation de tous les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat dans les délais impartis - permettra de maintenir une augmentation de moins de deux degrés par rapport aux niveaux préindustriels. Le "scénario modéré" entraînera un réchauffement mondial d'environ 2,4 degrés Celsius (1,7 à 3,2 degrés Celsius). Le "scénario du statu quo" réchauffera la Terre d'environ 4,3 degrés Celsius.

NRW Température Moyenne : De 8,4 à 13,7 degrés

La température moyenne de l'air en NRW était de 10 degrés Celsius entre 1991 et 2020, soit déjà 1,6 degré plus chaude qu'entre 1881 et 1910. Selon les experts, dans le meilleur des cas, la température moyenne de l'air en NRW restera au niveau actuel d'ici 2071 à 2100. Dans le "scénario du statu quo", elle pourrait augmenter jusqu'à 13,7 degrés Celsius.

Le nombre de jours avec des températures supérieures à 30 degrés en NRW passera de 8 à 28 jours par an d'ici la fin du siècle dans le "scénario du statu quo". Les nuits avec des températures supérieures à 20 degrés, actuellement un événement rare d'une ou deux fois par an, devraient devenir plus fréquentes et se produire plusieurs fois par an.

Les canicules, définies comme trois jours consécutifs avec au moins 30 degrés, étaient enregistrées en NRW environ tous les trois ans. Le long du Rhin et de la Ruhr, elles pourraient se produire jusqu'à cinq fois par an.

Précipitations

L'année 2023 a enregistré un total de précipitations de 1 198 litres par mètre carré, ce qui en fait l'année la plus humide jamais enregistrée, et avec 11,2 degrés, c'était également la plus chaude. Les prévisions suggèrent qu'il n'y aura pas de changement significatif dans les quantités de précipitations annuelles, mais les précipitations estivales devraient diminuer et les précipitations hivernales augmenter. Comme l'air plus chaud peut contenir sept pour cent d'eauAdditional information

Lire aussi: