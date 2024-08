Les changements dans le classement des richesses conduisent le fondateur de Temu à devenir l'individu le plus riche de Chine.

Tech magnat Colin Zheng, plus connu sous le nom de Huang, est l'un des milliardaires les plus puissants de Chine, mais il mène une vie discrète dans le domaine public. Cela n'est pas surprenant, étant donné la position de la Chine envers ceux qui affichent excessivement leur richesse, ce qui peut entraîner des disparitions soudaines.

De nombreux gens sont peut-être familiarisés avec l'application de shopping Temu, mais moins nombreux sont ceux qui connaissent son créateur : Colin Zheng, un milliardaire chinois de 44 ans qui dirige une startup. Avec une croissance massive aux États-Unis et en Europe, le succès de Temu a renforcé la position de Huang, qui est devenu, selon le classement des milliardaires de Bloomberg, la personne la plus riche de Chine, avec une fortune estimée à 51,7 milliards de dollars.

La plupart de la fortune de Huang provient de sa participation de 25 % dans Pinduoduo (PDD), qui inclut Temu. Grâce à la prospérité de l'application, il a dépassé le magnat de l'eau minérale Zhong Shanshan, dont la fortune est estimée à 47,4 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg. Le principal concurrent de Huang, Jack Ma, fondateur de la plateforme de shopping Alibaba tout aussi célèbre, occupe actuellement la cinquième place avec une fortune de 33,6 milliards de dollars.

Colin Zheng, issu d'un milieu humble, a grandi avec des parents ouvriers dans la ville portuaire de l'est de la Chine, Hangzhou, maintenant connue comme la Silicon Valley de la Chine et le siège d'Alibaba. En tant qu'étudiant, Zheng a excellé en mathématiques et en études linguistiques, ayant fréquenté une école de langue d'élite pour apprendre l'anglais. Plus tard, il a poursuivi des études en informatique à l'Université du Wisconsin et a adopté le nom Colin anglisé.

Les premières entreprises de Zheng l'ont vu migrer vers l'Ouest, où il a obtenu un emploi de ingénieur logiciel dans une petite startup de la Silicon Valley (Google) après l'obtention de son diplôme. En retournant en Chine, il a fondé ses premières entreprises en 2007 et plus tard Pinduoduo en 2015, en le positionnant comme une plateforme pour les agriculteurs ruraux plutôt que pour les achats de luxe dans les grandes villes de Chine.

Zheng a fusionné les modèles commerciaux des géants d'Internet chinois Alibaba et Tencent - shopping et jeux - ce qui lui a permis de s'aventurer sur le marché occidental, une entreprise que Alibaba avait été réticent à adopter. En 2022, PDD a lancé Temu et a balayé le marché occidental avec des jeux de réduction, des roues de la chance et de l'alimentation numérique de poissons.

La fortune de Zheng fluctue non seulement avec le cours de l'action de l'application Temu, mais aussi avec les humeurs du Parti communiste, comme la plupart des milliardaires chinois les plus en vue. Sans le soutien du PCC, le succès économique de cette ampleur est difficilement réalisable pour des individus comme Zheng dans la République populaire. Leur richesse et leur influence sont trop publiques, et leurs entreprises sont trop influentes - représentant potentiellement des menaces pour les dirigeants de Beijing. Ceux qui poussent trop fort leurs intérêts économiques, glissent dans les classements internes du parti ou sont portés comme des symboles de corruption peuvent faire face à des représailles rapides de la sécurité de l'État, souvent en disparaissant sans procès, représentation légale ou procédure régulière.

Depuis son ascension au pouvoir en 2012, le président Xi Jinping a démantelé de nombreux politiciens, officiels et milliardaires à travers des campagnes anti-corruption de grande envergure, souvent

