Les champions du logement social français remportent le "Nobel de l'architecture".

Le duo, dont la philosophie "ne jamais démolir" a donné une nouvelle vie à l'architecture urbaine préexistante, recevra le prix Pritzker 2021 lors d'une cérémonie qui aura lieu plus tard dans l'année, ont annoncé les organisateurs mardi.

Nés respectivement en France et au Maroc, Lacaton et Vassal se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants à Bordeaux avant de cofonder le cabinet Lacaton & Vassal, basé à Paris, en 1987. Ensemble, ils ont conçu un certain nombre de bâtiments culturels et éducatifs majeurs, notamment le campus fluvial de l'école d'architecture de Nantes, achevé en 2009, et l'ambitieuse extension en 2012 de la galerie d'art du Palais de Tokyo à Paris, qui a vu le musée s'agrandir de 20 000 mètres carrés (215 000 pieds carrés).

Mais c'est leur travail de rénovation des logements sociaux français d'après-guerre qui a attiré le plus d'éloges de la part de l'industrie, notamment le Global Award for Sustainable Architecture et le prestigieux Mies van der Rohe Award. Leur manifeste "Plus" de 2004, rédigé avec l'architecte Frédéric Druot, a fait pression sur le gouvernement français pour qu'il rénove, plutôt que de raser, les logements sociaux du pays avec le mantra suivant : "Ne jamais démolir, ne jamais enlever ou remplacer, toujours ajouter, transformer et réutiliser !

Cette approche a permis de rajeunir plusieurs grands îlots résidentiels menacés de démolition, les politiques d'urbanisme françaises des années 2000 ayant cherché à démolir et à reconstruire des ensembles de logements sociaux vieillissants plutôt qu'à les améliorer. En 2011, Lacaton, Vassal et Druot ont achevé la transformation de la Tour Bois le Prêtre, un ensemble résidentiel dégradé des années 1960 situé dans le nord de Paris. En remplaçant la façade du bâtiment, les architectes ont non seulement augmenté la surface de chacun des 96 logements, mais ils ont également ajouté des éléments modernes tels que des terrasses et de grandes fenêtres.

Le trio a ensuite réalisé une rénovation à grande échelle d'un autre ensemble de logements sociaux à Bordeaux, en modernisant et en agrandissant ses 560 appartements sans déplacer les résidents actuels. Selon un communiqué de presse annonçant les lauréats du prix Pritzker 2021, leur travail a été réalisé pour un tiers du coût de la démolition et de la reconstruction des trois blocs à partir de zéro.

La démolition, un "acte de violence

Dans le cadre de leurs autres projets de rénovation à grande échelle en France, Lacaton et Vassal ont également transformé une ancienne usine en résidence privée à Bordeaux et un atelier de construction navale désaffecté en galerie et espace de bureau à Dunkerque.

"La transformation est l'occasion de faire plus et mieux avec ce qui existe déjà", a déclaré M. Lacaton dans un communiqué de presse annonçant les lauréats du prix Pritzker de cette année. "La démolition est une décision de facilité et de court terme. C'est un gaspillage de beaucoup de choses - un gaspillage d'énergie, un gaspillage de matériaux et un gaspillage d'histoire. De plus, elle a un impact social très négatif. Pour nous, c'est un acte de violence".

Décerné pour la première fois au célèbre moderniste Philip Johnson en 1979, le prix Pritzker récompense le travail d'un ou de plusieurs architectes vivants qui font preuve à la fois de "talent, de vision et d'engagement", selon les organisateurs. Bien qu'il soit traditionnellement décerné à un seul architecte, plusieurs duos ont remporté le prix ces dernières années, à commencer par Jacques Herzog et Pierre de Meuron en 2001.

Le duo japonais Ryue Nishizawa et Kazuyo Sejima a été nommé conjointement lauréat du prix Pritzker en 2010, tandis que les architectes irlandais Yvonne Farrell et Shelley McNamara ont remporté le prix l'année dernière. En 2017, les architectes espagnols Rafael Aranda, Carme Pigem et Ramon Vilalta sont devenus le premier trio à remporter le prix.

L'annonce de mardi fait de Mme Lacaton la sixième femme à être nommée lauréate du prix Pritzker, bien que des appels aient été lancés pour que les architectes Denise Scott Brown et Lu Wenyu soient rétrospectivement reconnus aux côtés de leurs maris et partenaires concepteurs lauréats, Robert Venturi et Wang Shu.

Les juges du prix ont déclaré que l'approche de Lacaton et Vassal avait revigoré "les espoirs et les rêves modernistes d'améliorer la vie de nombreuses personnes". La citation du jury poursuit : "Ils y parviennent grâce à un sens puissant de l'espace et des matériaux qui crée une architecture aussi forte dans ses formes que dans ses convictions, aussi transparente dans son esthétique que dans son éthique".

Le jury, composé de dix personnes, dont des architectes, des éducateurs et un juge associé de la Cour suprême des États-Unis, Stephen Breyer, a également reconnu que les deux architectes avaient "élargi la notion de durabilité", déclarant qu'ils "refusaient toute opposition entre la qualité architecturale, la responsabilité environnementale et la quête d'une société éthique".

Le président du jury, Alejandro Aravena, lui-même lauréat du prix Pritzker en 2016, a quant à lui déclaré dans un communiqué de presse que Lacaton et Vassal sont "radicaux par leur délicatesse et audacieux par leur subtilité, équilibrant une approche respectueuse mais directe de l'environnement bâti".

Bien que la grande majorité des travaux de Lacaton et Vassal aient eu lieu en France, ils ont également travaillé sur des projets en Suisse et au Sénégal, où un hôtel conçu par leur cabinet est actuellement en cours de construction.

Image du haut : Le projet de logements sociaux du Grand Parc, réaménagé dans les années 1960, à Bordeaux, en France.

Source: edition.cnn.com