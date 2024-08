- Les champions de la Bundesliga maintiennent le contrôle de la compétition de coupe

Les équipes de haut niveau d'Allemagne ont dominé en Coupe DFB samedi. RB Leipzig a remporté 4-1 face au club de troisième division Rot-Weiss Essen (2-1), tandis que SC Freiburg a remporté une victoire 4-0 (2-0) contre le club de troisième division VfL Osnabrück. 1. FC Heidenheim a réussi un triomphe 4-0 (1-0) contre le club de ligue régionale FC Villingen, et Borussia Mönchengladbach est sorti vainqueur avec un score de 3-1 (1-1) contre le club de troisième division Erzgebirge Aue. 1. FC Union a lutté pour gagner 1-0 (0-0) contre le club de ligue régionale Greifswalder FC.

Les équipes de deuxième division ont également goûté à la victoire dans le tournoi. Le finaliste de la saison dernière, 1. FC Kaiserslautern, a battu le club de troisième division FC Ingolstadt 2-1 (2-0). SpVgg Greuther Fürth a battu le club de Oberliga Schott Mainz 2-0 (1-0), et FC Schalke 04 a battu le club de ligue régionale VfR Aalen 2-0 (1-0).

Leipzig a eu un début difficile à Essen. L'outsider a pris l'avantage grâce à Ramien Safi en 2ème minute, mais Benjamin Sesko a égalisé pour le double champion de la coupe en 12ème minute. Loïs Openda a marqué en 40ème minute, et le nouveau signing Antonio Nusa a scellé la victoire en 84ème minute, avec Xavi Simons ajoutant un autre en 87ème minute.

Mönchengladbach avait également l'air défavorable au début. Le nouveau signing Mika Clausen a donné l'avantage à Aue en 8ème minute, mais Franck Honorat a répliqué pour l'équipe de Bundesliga en 35ème minute, et Luca Netz a fait 2-1 en 52ème minute. Alassane Pléa a poussé l'avantage à 3-1 en 70ème minute, malgré Julian Weigl qui a manqué un penalty en temps additionnel (45'+4).

Freiburg a construit un avantage confortable à Osnabrück. Lucas Höler et Vincenzo Grifo ont marqué en 30ème et 33ème minutes respectivement. Union Berlin a mis plus de temps à marquer, avec Yorbe Vertessen qui a sécurisé la victoire en 67ème minute, et en ajoutant un autre en temps additionnel (90'+4).

Heidenheim a pris l'avantage contre l'équipe de quatrième division avant la mi-temps, avec Maximilian Breunig qui a marqué en 43ème minute. L'équipe de Bundesliga a maintenu sa domination en deuxième mi-temps, avec Breunig qui a marqué à nouveau en 48ème et 54ème minutes, et Paul Wanner qui a ajouté un autre en 52ème minute.

La Coupe DFB continue d'être un champ de bataille pour les équipes de football allemandes, avec 1. FC Kaiserslautern rejoignant les vainqueurs de la première division avec leur victoire 2-1 contre FC Ingolstadt. En deuxième division, SpVgg Greuther Fürth et FC Schalke 04 ont également

Lire aussi: