Les championnats du monde de teqball ouvrent la voie à l'inclusion olympique

Ce sport se rapproche de son objectif d'être inclus dans les Jeux olympiques de 2028, et la compétition s'intensifie à mesure que les athlètes commencent à faire passer leur jeu de Teq au niveau supérieur.

En décembre, les meilleurs joueurs de teqball du monde entier se sont rendus à Gliwice, en Pologne, pour les championnats du monde de teqball. Les hommes et les femmes ont dû se qualifier dans des catégories spécifiques dans leur pays d'origine pour participer au tournoi.

Pour les spectateurs, le Teqball ressemble à une étrange combinaison de football et de tennis de table, avec jusqu'à quatre joueurs autour d'une table incurvée, jouant de la volée et de la tête avec la balle dans un sens ou dans l'autre.

Les championnats du monde de cette année étaient l'occasion pour une poignée d'athlètes de défendre leurs titres de l'édition 2019. Pour d'autres, l'annulation du tournoi de l'année dernière en raison de la pandémie leur a donné une année supplémentaire pour s'entraîner et se fixer pour objectif de ramener à la maison le premier titre de Teqball de leur pays.

Tout au long des quatre jours du tournoi, qui s'est déroulé du 8 au 11 décembre, l'énergie dans l'arène était à son comble, les athlètes ayant littéralement laissé leur sang, leur sueur et leurs larmes sur le terrain, devant des foules allant jusqu'à 1 500 personnes, selon le site officiel de Teqball, FITEQ.

LIRE : BellaTeq, la première équipe féminine de Teqball qui espère marquer une "nouvelle ère" pour ce sport.

L'effet Teq

La curiosité incite les gens à s'arrêter pour regarder un match de Teqball à une table, mais pour ceux qui ont l'esprit de compétition, ce sport est un défi irrésistible qui les pousse à se lancer et à jouer.

Ceux qui le font constatent rapidement qu'il est difficile de s'en détacher une fois qu'ils ont commencé.

Les participants n'ont pas besoin d'avoir une expérience sportive préalable pour jouer au Teqball, mais pour atteindre un niveau compétitif, chaque touche et chaque attaque nécessitent de la précision et de la planification.

La complexité des règles exige une combinaison de compétences et de stratégie pour réussir, et les joueurs expérimentés passent des heures sur la table chaque jour pour perfectionner et affiner leurs services, leurs smashs et leurs retours.

Les femmes au Teq

Cette année a vu le lancement des compétitions féminines en simple et en double, en plus des compétitions masculines en simple, en double et en double mixte, ce qui porte le nombre total de catégories à cinq.

Sur les 32 pays qui se disputaient les cinq premières places, seuls trois ont décroché l'or : La Hongrie, le Brésil et la Serbie.

La Hongroise Anna Izsak est devenue la première personne à remporter l'épreuve du simple dames, en battant la Polonaise Paulina Lezak. Le match s'est terminé presque avant d'avoir vraiment commencé, Izsak battant Lezak dans une confortable victoire en sets.

Tous les regards étaient tournés vers la très attendue finale du double dames, où les États-Unis affrontaient le Brésil pour avoir une chance d'entrer dans l'histoire du tournoi. La veille, l'Américaine Carolyn Greco avait battu la championne brésilienne Natalia Guitler pour la troisième place du simple, mais le Brésil avait une revanche à prendre : Guitler et sa partenaire Rafaella Fontes ont battu Greco et Margaret Osmundson en trois sets passionnés pour remporter l'or.

Guitler a déclaré que cette victoire était un rêve devenu réalité pour elle et Fontes, ajoutant qu'elles avaient travaillé dur toute l'année pour se préparer, malgré des conditions difficiles au Brésil en raison d'un manque de structure de Teqball.

READ : Ronaldinho explique son amour pour le Teqball

Guitler est l'ancienne championne du monde de double mixte et la femme la plus connue du Teqball à ce jour. Fontes s'est avérée être une partenaire extrêmement redoutable, car cette jeune femme de 19 ans a remporté de nombreux titres de Teqball au Brésil et est connue pour ses succès dans le sport brésilien du footvolley.

Osmundson a déclaré que le duo américain espérait de meilleurs résultats : "Nous sommes conscients qu'il s'agit de notre première compétition, nous sommes donc reconnaissants d'avoir pu représenter notre pays et de repartir avec un peu de matériel, mais nous viserons toujours plus pour l'année prochaine.

Osmundson et Greco ont fondé le premier club de Teqball exclusivement féminin à Los Angeles, appelé BellaTeq. Elles ont déclaré qu'elles se remettraient directement au travail une fois rentrées chez elles, et Greco a indiqué que leur objectif serait de continuer à ouvrir la voie aux athlètes féminines de Teqball dans le monde entier.

Croissance mondiale

Le teqball est relativement récent - il n'a que sept ans - mais ce sport a connu une croissance considérable dans le monde entier, selon le président de la Fédération nationale de teqball des États-Unis, Ajay Nwosu, qui a déclaré que des milliers d'athlètes jouaient maintenant dans 118 pays.

Le sport a vu le jour à Budapest, en Hongrie, et le pays fondateur a remporté trois médailles d'or dans les épreuves masculines et féminines en simple et en double mixte lors des championnats du monde.

Ádám Blázsovics est devenu triple champion du monde de Teqball, Izsak remportant la première médaille d'or en simple dames. Csaba Bányik et Zsanett Janicsek ont remporté l'or en double mixte en battant les Brésiliens Leonardo Lindoso et Vania Moraes Da Cruz dans un match serré.

La Serbie a remporté la première place dans le double masculin, les champions de 2018 Bogdan Marjevic et Nikola Mitro ayant battu les Roumains Apor Gyorgydeak et Szabolcs Ilyes.

Bien que faisant partie des nouveaux venus dans le tournoi, les États-Unis sont montés deux fois sur le podium dans les épreuves féminines.

Nwosu s'est dit heureux et fier de l'équipe américaine pour la façon dont elle s'est représentée cette année : "Nous avons beaucoup grandi en l'espace de deux ans seulement depuis que nous avons adopté ce sport aux États-Unis. L'année prochaine, nous espérons certainement revenir sur le podium avec quelques médailles d'or supplémentaires.

Vision pour l'avenir du Teqball

La fédération de teqball se présente comme le sport à la croissance la plus rapide au monde, selon le site web de la FITEQ. Viktor Huszár, cofondateur et président de la fédération, est cité sur le site web, affirmant que le teqball est une "coche verte" en ce qui concerne les indicateurs du Comité international olympique pour l'introduction de nouveaux sports dans le programme olympique.

La fédération a pour objectif de faire entrer le Teqball aux Jeux olympiques d'ici l'organisation des Jeux à Los Angeles en 2028. La croissance observée en Californie et dans l'ensemble des États-Unis au cours des deux dernières années est un signe positif que le sport va dans la bonne direction.

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain font partie des nombreux clubs européens qui possèdent des tables de Teq. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Roberto Carlos et John Terry font partie des joueurs actuels et anciens qui ont leur propre table personnalisée.

Le FC Bayern Munich a organisé une compétition entre certains de ses joueurs, tandis que David Beckham a joué un match contre son fils Romeo sur une table Teq de l'Inter Miami CF.

"Il n'y a pas besoin de beaucoup de joueurs, ce n'est pas un sport coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une table. Vous pouvez l'installer dans un parc, sur la plage, et ça marche", a déclaré M. Huszár.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com