- Les champignons de la peau se propagent dans les salons de coiffure

Éruptions cutanées squameuses et démangeaisons après une coupe de cheveux - le "champignon du cheveu" nommé "Trychophyton tonsurans" se propage dans les salons de coiffure de Rhénanie-Palatinat, confirme Guido Wirtz, président de l'association professionnelle "Coiffeurs & Esthétique" de l'agence de presse allemande.

Pour ralentir l'infection dans les coiffures où des rasoirs sont utilisés, les entreprises ont été rappelées à suivre les réglementations d'hygiène. Selon la guilde basée à Körrich dans le district d'Eifel Bitburg-Prüm, le plan de nettoyage et de désinfection de l'association professionnelle est un guide approprié pour les salons de coiffure pour contenir le champignon de la peau.

La perte de cheveux permanente menace

Le ministère de la Santé de Sarre a également récemment mis en garde contre la propagation du champignon de la peau et a publié un brochure pour les salons de coiffure et les barbiers résumant les mesures d'hygiène les plus importantes. Les jeunes hommes sont particulièrement touchés. Ils développent généralement des symptômes une à trois semaines après une coupe de cheveux.

Selon le ministère, les études montrent que le rasage, quelle que soit la méthode, peut causer "des micro-blessures au cuir chevelu ou à la peau du visage qui permettent au pathogène d'entrer". Sans traitement, il y a un risque de perte de cheveux permanente. De plus, des amendes allant jusqu'à cinq mille euros sont possibles en cas de violation des réglementations d'hygiène.

L'agence de presse allemande a rapporté la propagation du "champignon du cheveu" en Rhénanie-Palatinat, avec Guido Wirtz, son président, confirmant le problème dans les salons de coiffure. Pour y faire face, le ministère de la Santé de Sarre a publié une brochure, suggérant que les salons de coiffure et les barbiers suivent les mesures d'hygiène recommandées par l'association professionnelle de l'agence de presse allemande.

Lire aussi: