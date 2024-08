"Les chambres à coucher de Ballermann peuvent rester calmes"

ntv.de : Les touristes aiment toujours autant Majorque, mais les protestations contre le tourisme de masse sur l'île se font de plus en plus entendre. Dans une interview, le spécialiste du tourisme Pascal Mandelartz de l'Université internationale IUBH explique comment réussir le changement et pourquoi limiter le nombre de touristes n'est pas une solution sensée.

ntv.de : Les habitants de Majorque protestent contre l'afflux de touristes, réclamant une limite au tourisme de masse. Pouvez-vous comprendre leur frustration ?

Pascal Mandelartz : Les revendications des manifestants sont assez radicales. Cependant, elles sont également préjudiciables à l'ensemble de l'industrie de Majorque. Au fil des décennies, le tourisme est devenu la principale source de revenus, créant une monoculture. Cela ne peut pas être changé rapidement - pas même avec un nombre limité de visiteurs. Il serait plus judicieux de considérer les régions individuellement et de développer une stratégie distincte pour chacune d'elles. Quelle que soit la stratégie, il est important que la population soit impliquée dans les processus de prise de décision sur une période plus longue. Cela fonctionne bien à Amsterdam et à Barcelone, par exemple.

Donc, limiter le nombre de touristes n'a pas de sens ?

Non, pas seulement parce que la majorité de la population tire profit du tourisme. Il représente plus de 40 % du produit intérieur brut. Cependant, l'île a besoin d'un processus de transformation et d'un changement structurel. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Un tel processus prend des décennies. Majorque doit maintenant progressivement emprunter un nouveau chemin. Le célèbre Ballermann de Playa de Palma, par exemple, souhaite se concentrer davantage sur le segment du luxe et attirer des touristes aisés. À mon avis, cela est plutôt contre-productif. Car cela créerait un autre nouveau segment de marché. C'est la mauvaise stratégie. Je crois qu'il est important d'améliorer les concepts de sécurité et la gestion des déchets dans les bâtiments d'appartements.

Cependant, les employés des hôtels ou des restaurants se plaignent souvent que les salaires sont encore trop bas. Ils n'ont pas encore vraiment bénéficié de tout cela.

C'est exact. Pas assez arrive aux locaux. Mais si le tourisme sur l'île s'effondrait demain, encore plus de gens descendraient dans la rue parce qu'ils ne gagnent pas assez. Pour mettre plus d'argent dans les poches des gens, la politique doit agir. Dans certains cas, les impôts devraient même être réduits. Cependant, limiter le nombre de visiteurs ne changerait pas la situation de revenus. D'autres leviers doivent être utilisés. Majorque souffre également d'une grave pénurie de logements. Il serait donc logique de limiter Airbnb. Cela permettrait d'avoir plus de logements, et surtout abordables, pour les locaux.

Depuis 2016, l'île a introduit une taxe touristique, mais cela n'a pas changé l'afflux.

Au moins, la taxe génère de l'argent qui peut être investi dans l'infrastructure. Mais nous ne devons pas oublier : le tourisme est un marché en forte croissance dans le monde entier. Une petite augmentation de la taxe n'empêchera pas les voyageurs.

Y a-t-il une stratégie de tourisme durable ?

Si nous parlons de durabilité dans l'industrie touristique, nous voulons dire un équilibre entre l'économie, l'écologie et les aspects socio-culturels. En fin de compte, de tels concepts doivent également fonctionner dans une économie de marché libre qui se concentre sur la croissance économique. À Magaluf ou Playa de Palma, 80 % des bâtiments sont utilisés pour le tourisme. Construire un village traditionnel de Majorque là-bas est utopique. Le tourisme de masse n'exclut pas la durabilité en soi. Plus de toilettes économes en eau ou de nouveaux panneaux solaires sur les toits peuvent également rendre ces spots touristiques au moins un peu plus durables.

Que doit-il se passer maintenant ?

Majorque doit se libérer de la monoculture du tourisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'île devrait promouvoir des industries alternatives telles que la science, la technologie, l'innovation ou l'agriculture dans certaines régions. Cependant, nous devons rester réalistes : même ces secteurs ne remplaceront jamais le tourisme.

