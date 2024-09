Les chaînes de cinémas les plus importantes ont annoncé une stratégie de transformation de 2,2 milliards de dollars.

Un groupe influent représentant huit grandes chaînes de cinéma, telles qu'AMC Entertainment et Regal Cinemas, a révélé une stratégie de rénovation massive d'une valeur de milliards de dollars, touchant environ 21 000 écrans, soit environ 70 % du box-office nord-américain. Cette rénovation concerne tous les aspects de l'expérience cinématographique, des publicités visuelles aux snacks et aux sièges chic.

Cet investissement considérable sur trois ans a été réalisé lors d'un récent retour en force du box-office, après deux grèves hollywoodiennes et la pandémie de Covid-19 qui a entraîné des fermetures et une réduction des sorties de films. Les cinémas traditionnels ripostent contre les cinémas de luxe rivaux proposant des expériences de visionnage premium, comme IPIC Theaters et Alamo Drafthouse, ce dernier ayant été récemment acquis par Sony Pictures Entertainment.

L'Association nationale des propriétaires de cinémas (NATO) a admis jeudi que la concurrence pour les dollars des spectateurs était plus intense que jamais. Cette rénovation complète est considérée comme un moyen pour les spectateurs de découvrir ces améliorations en personne.

Les mises à niveau doivent moderniser et améliorer les cinémas de toutes tailles, en intégrant des systèmes de projection avancés, une technologie sonore supérieure, des sièges améliorés et des concessions rénovées. Des installations de loisirs supplémentaires comme des salles d'arcade et des bowling pourraient même être ajoutées. La rénovation comprend une climatisation plus fraîche, une nouvelle signalétique et un sol refait.

Les chiffres de dépenses des chaînes de cinéma individuelles n'ont pas été divulgués. L'argent proviendra des profits en hausse et des nouveaux investissements, selon l'association professionnelle. En été 2021, Regal a promis 250 millions de dollars pour rénover ses 400 cinémas à la suite de la sortie de sa maison-mère de la faillite.

Cet engagement de 2,2 milliards de dollars reflète "un optimisme sans équivoque" quant à l'avenir des cinémas, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal chez Comscore.

"Tout au long de son histoire, l'industrie cinématographique a connu ses fluctuations comme n'importe quelle autre, mais l'intentionnalité derrière l'expérience du grand écran a persisté et continue de résister en tant que partie intégrante de la culture mondiale du divertissement", a commenté Dergarabedian.

L'intérêt renouvelé pour les cinémas profite à divers

Lire aussi: