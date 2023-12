Les cerisiers emblématiques de Washington pourraient atteindre un pic de floraison précoce record en raison de la hausse des températures.

Cette année, l'arbre indicateur a déjà commencé à bourgeonner - la première étape du cycle de floraison - à la mi-février. Cela ne peut signifier qu'une chose : le printemps (et la saison des cerisiers en fleurs) est en avance.

Selon les experts, la floraison précoce de cette année pourrait battre tous les records, car les températures sont nettement supérieures à la moyenne pour un mois de février. Au cours du siècle dernier, la date moyenne de floraison au bassin de la marée a été le 4 avril, mais les archives montrent que la floraison a été plus précoce qu'à l'accoutumée au cours desdernières décennies.

Le pic de floraison le plus précoce a été enregistré le 15 mars 1990. Michael Litterst, responsable de la communication pour le National Mall et les Memorial Parks au sein du National Park Service, a déclaré qu'il pensait que cette date était "certainement en jeu cette année".

"Tout indique que la floraison sera plus précoce que la moyenne", a déclaré M. Litterst à CNN. L'année dernière, le pic de floraison a été atteint le 25 mars. "Nous sommes à environ un mois de cette date, mais compte tenu de ce que nous avons vu jusqu'à présent et des prévisions, je pense que nous nous attendons probablement à quelque chose de plus précoce que cela.

Le pic de floraison varie chaque année en fonction des conditions météorologiques. Selon le Service des parcs nationaux, les arbres de Yoshino atteignent généralement leur pic de floraison entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril. La période de floraison elle-même peut durer plusieurs jours - tout dépend du temps.

Mais avec l'augmentation de la pollution liée au réchauffement de la planète, les températures sont de plus en plus élevées. Or, les hivers chauds entraînent une floraison précoce des plantes et des arbres. Plusieurs pruniers japonais, par exemple, qui sont généralement les arbres qui fleurissent le plus tôt, ont déjà fleuri autour du National Mall à la fin du mois de janvier.

"C'est la chaleur qui pousse en partie ces arbres à fleurir", a expliqué M. Litterst. "Et quand on voit à quel point cet hiver a été doux, et le fait que nous n'ayons pas eu de neige ou de précipitations gelées cette année, ce n'est pas une surprise.

Litterst dit avoir remarqué un lien entre des températures plus chaudes et un pic de floraison plus précoce. Par exemple, la température annuelle moyenne au Martin Luther King Memorial et autour du Tidal Basin a "augmenté de manière statistiquement significative de 2,5 degrés Fahrenheit entre 1895 et 2017", a-t-il déclaré.

Parallèlement au réchauffement des températures, les dates de floraison maximale ont également été avancées d'environ six jours.

"Il n'est pas surprenant que les gens viennent plus tôt pour admirer les cerisiers en fleurs emblématiques de la capitale", a-t-il ajouté.

Il n'y a pas que Washington. Selon le National Phenology Network (réseau national de phénologie), l'apparition des feuilles de printemps - lorsque les premières feuilles minuscules émergent des bourgeons des plantes en dormance pendant l'hiver - est déjà la plus précoce jamais enregistrée dans certaines régions du Sud-Est, du Sud du Midwest et du Centre du littoral de l'Atlantique.

Même la ville de New York voit le printemps pointer le bout de son nez 32 jours plus tôt que la normale.

"Le printemps est précoce dans une grande partie du sud et de l'est des États-Unis", a déclaré Brad Rippey, météorologue au ministère américain de l'agriculture, à CNN. "Ici, dans le centre de l'Atlantique, cela signifie tout, des arbres en bourgeons aux crocus en fleurs en passant par les rainettes crucifères qui font beaucoup de bruit - et ce, en février, rien de moins.

De nombreuses espèces végétales autres que les cerisiers en fleurs - notamment les jonquilles, l'hamamélis et le forsythia - commencent à sortir de terre dans l'Est. Theresa Crimmins, directrice du réseau national de phénologie des États-Unis, explique que ce sont les plantes qui réagissent aux températures chaudes très précoces.

"Les plantes, en particulier celles des systèmes tempérés, réagissent à un certain nombre d'indices pour se réveiller au printemps, notamment l'exposition au froid en hiver, l'exposition à la chaleur au printemps et la longueur du jour", a-t-elle déclaré à CNN.

Mais compte tenu des récents changements erratiques dans les régimes climatiques, il est possible que les températures changent à nouveau.

Selon le National Park Service, un temps frais et calme prolonge généralement la durée de la floraison, tandis qu'une journée pluvieuse et venteuse peut mettre un terme brutal à la floraison éphémère.

Enfin, une gelée tardive peut empêcher les arbres de fleurir.

En d'autres termes, si une nouvelle vague de froid survient après cette période de chaleur précoce, elle pourrait perturber et endommager le cycle des plantes, selon M. Crimmins. Au fur et à mesure que les boutons floraux se développent, de nombreuses espèces perdent leur capacité à tolérer les températures froides, ce qui signifie qu'un gel pourrait tuer les fleurs et laisser les cultures fruitières et d'autres produits vulnérables aux gels printaniers.

Selon M. Rippey, les hivers chauds suivis d'un gel printanier sont devenus plus fréquents ces dernières années. En 2017, par exemple, un gel printanier sévère en mars a endommagé plusieurs cultures fruitières - pêches, myrtilles, pommes et fraises - dans des États tels que la Géorgie et la Caroline du Sud, ce qui a entraîné un coût économique d'environ 1,2 milliard de dollars.

Même s'il est agréable d'avoir des températures de 70 ou 80 degrés à cette époque de l'année, le fait que ces températures ne soient pas "normales" peut avoir un impact profond sur l'écosystème", a déclaré M. Rippey. "Même un gel printanier typique peut endommager les cultures fruitières commerciales et de jardin qui ont été poussées à fleurir par la chaleur de la fin de l'hiver.

Litterst, du Service des parcs nationaux, a déclaré qu'il prévoyait d'annoncer la date prévue pour le pic de floraison le 1er mars. Pour l'instant, il est probablement prudent de dire que vous pouvez avancer vos projets de photos de cerisiers en fleurs à Washington.

