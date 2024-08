- Les centres d'emploi ont été trompés par de faux contrats de location pour les Ukrainiens

Un duo est accusé d'avoir frauduleusement détourné des aides sociales dans les centres pour l'emploi de Bavière à grande échelle en utilisant des adresses fictives pour des réfugiés ukrainiens présumés. Des chefs d'accusation ont été portés contre un homme de 28 ans et un homme de 46 ans pour 18 cas et 52 tentatives de fraude pour obtenir des aides sociales, ont annoncé la police et les procureurs. Le tribunal régional de Munich II n'a pas encore décidé si l'affaire irait devant le tribunal, a déclaré un porte-parole.

Les enquêteurs : les Ukrainiens sont revenus chez eux après quelques jours

Le duo est soupçonné d'avoir contacté des Ukrainiens via les réseaux sociaux et d'avoir organisé leur entrée en Allemagne. Ils auraient ensuite prétendument inscrit ces individus à différents endroits en utilisant de faux contrats de location pour demander des aides sociales à leur place. Cependant, les Ukrainiens n'étaient pas éligibles à ces aides car ils auraient prétendument retourné dans leur pays d'origine après quelques jours. Il reste incertain si les individus impliqués étaient conscients de l'arnaque.

Les fraudeurs auraient reçu environ 230 000 euros des centres pour l'emploi

Selon la police et les procureurs, les centres pour l'emploi de Fürstenfeldbruck et Munich ont été fraudés d'environ 230 000 euros au total. Dans d'autres cas à Freyung-Grafenau, Hof et Altötting, les tentatives ont échoué. Les suspects présumés ont été arrêtés grâce aux employés du centre pour l'emploi de Fürstenfeldbruck qui ont remarqué des incohérences dans les contrats de location des réfugiés ukrainiens. Après examen, les contrats ont montré des similitudes significatives.

L'homme de 28 ans a été arrêté en décembre 2023 et est depuis en détention, ont déclaré la police et les procureurs. Les autorités ignorent actuellement où se trouve l'homme de 46 ans, mais les enquêteurs pensent qu'il n'est pas en Allemagne.

La police enquête activement sur l'affaire de fraude aux aides sociales, ayant arrêté l'un des suspects en décembre 2023. Malgré l'arrestation, les efforts pour localiser le deuxième suspect se poursuivent, car la police pense qu'il pourrait se trouver à l'extérieur de l'Allemagne.

Lire aussi: