Les Celtics réalisent une énorme remontée dans le quatrième quart-temps pour surprendre les Warriors dans le premier match des Finales NBA

Les Boston Celtics ont gardé le meilleur pour la fin, en réalisant une énorme remontée dans le quatrième quart-temps pour assommer les Golden State Warriors 120-108 dans le premier match des Finales de la NBA.

Après un match serré, Boston s'est finalement imposé avec une marge confortable, grâce à une série de 17-0 dans le quatrième quart-temps pour prendre l'avantage au Chase Center de San Francisco.

Selon ESPN, il s'agit de la deuxième plus grande série de buts dans le dernier quart-temps d'un match des finales au cours des 50 dernières saisons.

Al Horford a mené les Celtics avec 26 points, Jaylen Brown a marqué 24 points, sept rebonds et cinq passes, et Jayson Tatum a réalisé un double-double avec 12 points et 13 passes. Derrick White a ajouté 21 points en sortie de banc.

L'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a déclaré que ses joueurs étaient "abattus", mais il a tenu à donner du crédit à Boston.

"Il faut gagner le premier match", a déclaré Kerr aux médias.

"Nous avons eu toutes les opportunités, 12 points d'avance à l'entame du quatrième match. Les gars sont déçus, comme on peut s'y attendre. Mais ce n'est pas pour rien qu'il s'agit d'une série de sept matches. Je pense qu'il faut donner du crédit à Boston. Ils sont venus et ont mérité la victoire. Ils ont joué un excellent quatrième quart-temps. Nous reviendrons, nous regarderons le film et nous verrons où nous pouvons nous améliorer, et vous savez, c'est un match.

Tout avait pourtant si bien commencé pour les Warriors.

Steph Curry, l'homme fort de l'équipe, a marqué 21 points dans le premier quart-temps, établissant un nouveau record des Finales de la NBA pour les tirs à trois points en un seul quart-temps.

Grâce aux tirs fulgurants de Curry - il a terminé avec un total de 34 points - Golden State menait 87-72 à 2:10 de la fin du troisième quart-temps.

Mais c'est alors que les Celtics, avec leur défense solide et leur attaque résistante, sont revenus en force.

Boston a terminé le match sur une série de 48-18 - y compris le 17-0 du quatrième quart-temps - pour assommer les Warriors sur leur terrain et prendre une avance potentiellement vitale de 1-0 dans la série au meilleur des sept manches.

Bien que cette défaite soit un choc pour Golden State, l'histoire montre qu'une défaite ne se transforme pas souvent en quelque chose de pire - les Warriors ont déjà perdu deux fois le premier match d'une série éliminatoire, et ont à chaque fois gagné le deuxième match.

Et malgré la nature choquante du résultat, le triple champion NBA Draymond Green a insisté sur le calme.

"C'est bon", a déclaré Green aux journalistes. "Vous avez l'occasion de faire quelque chose d'autre, de le faire d'une manière différente, de relever le défi.

"Nous avons toujours relevé les défis. Ce n'est pas différent. Nous allons relever ce défi. Alors non, ce n'est pas du tout une atteinte à la confiance, pas du tout. Il n'y a pas de quoi paniquer".

Le deuxième match des finales de la NBA aura lieu dimanche au Chase Center.

Source: edition.cnn.com