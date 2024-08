- Les célébrités sont en train de monter sur le train.

Sur l'application TikTok, un terme fait actuellement sensation. Après "Brat Girl Summer", le mot "modeste" est sur toutes les lèvres. Même des personnalités comme Jennifer Lopez (55 ans), Khloe Kardashian (40 ans) et même le président des États-Unis Joe Biden (81 ans) ont sauté sur le wagon. Mais de quoi s'agit-il ?

"Totalement modeste, totally thoughtful"

Jools Lebron, une influenceuse TikTok, a lancé cette tendance avec une série de vidéos courtes au début août. Dans son premier post, l'Américaine a illustré comment elle se comporte de manière "modeste" (réservée, polie) au travail en portant un parfum subtil et en affichant ses cheveux bien soignés. Elle a également présenté un maquillage aux couleurs douces, commentant "Totalement modeste, totally thoughtful" dans un autre TikTok.

Cependant, ces conseils sont destinés à être pris à la légère et sont remplis d'humour autodépréciatif. Les représentations exagérées ont pour but de mettre en lumière les attentes sociétales quant au comportement des femmes. La popularité de cette tendance est évidente dans les statistiques. Une vidéo d'un créateur trans a recueilli plus de 30 millions de vues en quelques semaines seulement. Le créateur a même mentionné que les revenus de cette vidéo seule pourraient couvrir les coûts de sa transition.

Les célébrités amplifient la tendance

Il n'a pas fallu longtemps pour que les célébrités sautent à bord et partagent des vidéos sur leurs plateformes de médias sociaux. Outre la jeune génération, même des vétérans comme Jennifer Lopez et Khloe Kardashian se sont impliqués. Lopez a partagé une vidéo sur Instagram où elle prend une petite gorgée d'une bouteille, commentant "Regardez comme je bois à la bouteille ? Totalement modeste", avant de prendre une gorgée. "Totalement thoughtful. Je ne me jette pas dessus", s'est-elle félicitée.

La maquilleuse Ash Holm, qui a travaillé avec les Kardashian à plusieurs reprises, a présenté cette tendance à Khloe Kardashian. Elle a plaisanté sur la réserve et la bonne conduite de l'apparence tape-à-l'œil de Khloe, et sur la façon dont elle reste bien assise dans le fauteuil. "As-tu vu sa queue de cheval ? Si chic, si élégante, si modeste", a ajouté son coiffeur. Lorsque Khloe a été interrogée sur le sens de "modeste", cela a suscité des rires. "Personne ne sait", a-t-elle répondu. Certains fans étaient également déconcertés par ce phénomène internet, tandis que d'autres ont poursuivi la plaisanterie. "Tu ne te laisses pas aller autant que les autres. Totalement modeste. Totalement mignon", a commenté quelqu'un sur le maquillage chargé du mannequin.

Cette tendance est particulièrement populaire parmi les jeunes comme Olivia Rodrigo (21 ans). La star de la pop est apparue dans une vidéo TikTok en coiffant ses longs cheveux et en mimant un extrait audio de Lebron. "Regardez comment je porte mes cheveux ? Avec une longueur très humble", a-t-elle expliqué. "Je garde mes cheveux très modestes, très courts", a-t-elle plaisanté sur ses longues mèches. Sa vidéo a atteint presque six millions de vues. Cependant, avec la nature rapide de TikTok, il est probable qu'une nouvelle tendance apparaisse bientôt.

Même Joe Biden se joint à la fête

Après la participation de Kamala Harris (59 ans) à "Brat Girl Summer", Joe Biden (81 ans) a rejoint la tendance "modeste". Sur l'application X (anciennement Twitter), le président américain a combiné cette frénésie avec une annonce de nouvelle décision. "La dette étudiante de près de cinq millions d'Américains est effacée par divers moyens. Totalement thoughtful. Totalement modeste", a publié le compte de la Maison Blanche, recueillant un nombre inhabituellement élevé de likes.

