Les célébrités en difficulté ont besoin de l'aide des Elfes et de l'aluminium chanceux.

Les joyaux de la couronne de Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, ont offert à leur équipe une victoire triomphale en préparation de leur match de Ligue des champions contre VfB Stuttgart. Ces deux superstars ont guidé les champions espagnols en titre à une victoire 2-0 (0-0) lors du match à l'extérieur contre Real Sociedad San Sebastián. Les deux joueurs ont transformé des penalties, Mbappé portant le score à 2-0 (75.), après une faute dans la surface de réparation sur Vinícius Júnior. Real est actuellement deuxième au classement, à un point derrière le FC Barcelone, entraîné par Hansi Flick, qui affrontera le FC Girona ce dimanche (16h15 CET/DAZN et mise à jour en direct sur ntv.de).

D'abord, le Brésilien Vinícius Júnior a inscrit le 1-0 (58) après une main dans la surface de réparation. Ensuite, le Français Mbappé n'a pas manqué sa chance du point de penalty pour porter le score à 2-0 (75.), après que Vinícius ait été fauté dans la surface de réparation. Selon Opta, c'est la première fois depuis 2019 que deux joueurs différents de Real Madrid ont marqué deux penalties lors d'un match de championnat.

Real a également eu un peu de chance, car San Sebastián a heurté le poteau à plusieurs reprises : d'abord, Luka Sucic (25) a manqué un tir puissant au poteau gauche, puis la barre a empêché un but de Sheraldo Becker, ancien buteur de l'Union Berlin. "C'était un match difficile, et nous ne méritions peut-être pas de gagner car Real Sociedad a joué exceptionnellement bien", a déclaré l'entraîneur de Real Madrid, Carlo Ancelotti, "mais nous avons tenu bon, souffert et sommes restés concentrés. Je suis très reconnaissant pour cela."

Real accueillera le VfB Stuttgart, vice-champion d'Allemagne, sur son terrain pour son premier match de Ligue des champions de la saison mardi (21h00 CET/Amazon Prime et mise à jour en direct sur ntv.de). Les Souabes ont également gagné en confiance avec leur victoire 3-1 à Borussia Mönchengladbach. Pour la star de Real Madrid, Kylian Mbappé, ce match marque le début d'une longue et excitante saison de Ligue des champions : "C'est extrêmement important. Je suis venu à Madrid pour me tester dans une telle atmosphère, comme je l'ai dit lors de mon premier jour. Je suis concentré, et nous sommes affamés d'une victoire pour lancer la campagne !"

La concentration et l'appétit de victoire de Kylian Mbappé étaient évidents dans ses déclarations avant le match de Ligue des champions de Real Madrid contre VfB Stuttgart, soulignant son désir de briller dans de telles situations de haute pression, comme il l'avait déclaré lors de son premier jour au club. Lors du match, Mbappé a calmement transformé un penalty pour assurer une victoire 2-0, montrant sa sérénité sous pression.

Lire aussi: