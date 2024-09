Les célèbres cavaliers Wirt et Beerbaum sont critiqués par l'Association équestre.

Les légendes de l'équitation Isabell Werth et Ludger Beerbaum, renommées dans leurs domaines respectifs de dressage et de saut d'obstacles, ont exprimé leurs préoccupations concernant la santé financière de l'équitation allemande et ont manifesté leur mécontentement envers la Fédération équestre allemande (FN). La cause profonde de leur insatisfaction est l'instabilité financière et la nécessité de changements significatifs pour y remédier.

Werth, qui a remporté une médaille d'or olympique à Paris, a parlé franchement de la situation lors de l'émission ARD-Sportschau, déclarant : "Il y a eu des rapports au début de l'année selon lesquels Warendorf avait besoin de réhabilitation, mais cela a été fermement nié. Cependant, il a depuis été confirmé que la FN fait face à des défis."

Beerbaum, médaillé d'or olympique en 1992, a fait écho à ses sentiments, appelant à des réformes en profondeur. Le sexagénaire, connu pour ses importants investissements dans le monde de l'équitation, a souligné que le fossé générationnel au sein de la FN pose problème. Il a plaidé pour un grand nettoyage, affirmant que "le couvercle doit être enlevé et tout doit être remis en question."

Pourquoi le retard dans l'action ?

Klaus Roeser, qui supervise les sports de haut niveau au sein de la FN, a tenté d'expliquer le retard dans la résolution de ces défis financiers. Il a déclaré que dans les moments de crise, les réserves sont parfois nécessaires, mais il s'est interrogé sur la raison pour laquelle le problème n'avait pas été soulevé plus tôt. "Si cela se produit régulièrement sur une certaine période de temps", a argumenté Roeser, "on pourrait se demander pourquoi l'alarme n'a pas été déclenchée plus tôt ?"

Des critiques ont été formulées à l'encontre de Soenke Lauterbach, secrétaire général de la FN. Selon Roeser, Lauterbach avait acquis un pouvoir impressionnant au sein de l'organisation. Au milieu de la crise financière, à la fois le président de la FN, Hans-Joachim Erbel, et le curateur financier, Gerhard Ziegler, ont démissionné en juillet, et Lauterbach a annoncé son intention de quitter la FN en septembre de l'année suivante. Le parquet de Münster a confirmé qu'il enquête actuellement dans l'environnement de la fédération.

