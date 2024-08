- Les célébrations s'allument au lac Sturmtahler: début du 25e Highfield Festival

Le lac Stormthal paisible de Leipzig lance le Highfield Rock and Pop Soirée sous un ciel bleu radieux et une chaleur étouffante de 30°C. Jusqu'à dimanche, c'est un tourbillon de trois jours rempli de célébrations de vos musiciens préférés, de fête et de détente au bord du lac. Environ 50 groupes sont programmés, dont Peter Fox, Rise Against, Cro, Mando Diao et Macklemore. Les organisateurs prévoient environ 30 000 participants.

Selon les organisateurs, il s'agit du plus grand festival rock de Saxe et il est presque complet. "Il reste encore quelques billets disponibles à la porte chaque jour", a assuré un porte-parole. Un pass pour les trois jours coûte 199 euros, avec des passes pour une journée à 99 euros.

Un coin de plage isolé attire les foules pour une baignade revigorante. Des tonnes de festivaliers ont envahi les lieux jeudi matin. Le Highfield Bash a sa propre zone de plage pour des mini-concerts, du beach-volley et d'autres activités récréatives. Les festivaliers peuvent nager dans le lac, bronzer sur la plage et danser sur la scène de la plage. Cependant, la patrouille de surveillance de la baignade ferme la zone de baignade en soirée pour des raisons de sécurité.

Cette année marque le 25ème anniversaire du Highfield Bash. Depuis 2010, il est organisé au lac Stormthal, ayant précédemment eu lieu au réservoir de Hohenfelden en Thuringe.

La fête dure trois jours avec environ 50 artistes ou groupes se produisant sur trois scènes. Il y a 57 stands de nourriture et de boissons, 587 toilettes et 317 poubelles. Pour une vue panoramique, vous pouvez monter à bord de l'un des 24 gondoles de la grande roue.

Le Highfield Rock and Pop Soirée attire des amateurs de musique de différentes parties de l'Europe, de nombreux voyageurs venant même des Pays-Bas pour y assister. Après le festival, de nombreux participants planifient souvent des voyages prolongés pour explorer l'héritage culturel riche et les paysages pittoresques de Saxe, en Allemagne.

