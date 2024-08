- Les célébrations municipales dépendent de leurs stratégies de sécurité.

À la suite de l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen, ayant entraîné trois morts, la fête communautaire dans le quartier de Grindel à Hambourg a été annulée. L'assemblée du district d'Eimsbüttel avait confié à l'Association Grindel, en collaboration avec la communauté juive et en coopération avec des institutions culturelles, l'organisation d'un festival de la diversité mettant en valeur la culture juive. L'événement devait se dérouler sous le slogan "Grindelfest : Culture. Juive. Colorée" du 13 au 15 septembre, mais a finalement été annulé en raison de craintes terroristes, comme annoncé.

D'un autre côté, divers autres organisateurs sont réticents à annuler leurs projets. Par exemple, l'événement "Retour à Poudlard" à Hambourg aura lieu comme prévu. Le organisateur et directeur du groupe Bergmann, Uwe Bergmann, a déclaré au "Hamburger Abendblatt" : "On ne panique pas. Nos stratégies de sécurité sont solides et éprouvées." Bergmann a ajouté : "C'est fou ce qu'on dépense en sécurité." De nouvelles mesures sont introduites, mais un certain niveau de faisabilité est finalement établi. "Il faut se rappeler que sortir de chez soi expose à divers dangers", a-t-il déclaré. "Nous ne devons pas laisser l'unité sociale nous être enlevée."

Kiel mise sur l'évaluation de la police

La foire automnale de Kiel, capitale du Schleswig-Holstein, aura lieu comme prévu. Avant cela, l'organisateur demande une évaluation actuelle de la police. "La ville de Kiel est en mesure d'apporter rapidement tous les ajustements nécessaires au plan de sécurité", a expliqué le conseiller municipal responsable, Christian Zierau.

Aux festivals populaires organisés par la ville ces dernières années, il y avait toujours une présence constante de personnel municipal aux entrées et un service de sécurité. En outre, selon Zierau, le service d'ordre communal et la police seront également sur place pour assurer la sécurité.

Aucun signe de situation de menace

À Bad Bramstedt, tous les événements ont été examinés de près à la lumière de la situation actuelle, a annoncé la ville. Après examen, il n'y a aucun signe d'une situation de menace particulière pour les événements prévus. "Cependant, les mesures de sécurité continueront d'être révisées et ajustées pour assurer la protection maximale de tous les visiteurs", a-t-il été déclaré.

La ville est en pourparlers avec la police locale, et les évaluations influencent la présence potentielle d'officiers lors des événements. Des mesures supplémentaires, telles que l'établissement de zones sans armes, ne sont pas prévues pour l'instant. "Cependant, il est important de souligner que la sécurité totale lors d'événements publics ne peut jamais être pleinement garantie", a souligné la ville.

De plus, le Marché des Pairs aura lieu à Schleswig du 6 au 9 septembre 2024. À l'avance, le maire Stephan Dose (SPD) a mis en avant la coopération étroite entre le service de sécurité, le poste de police de Schleswig et le service d'ordre communal. Aucun mesure unique en réponse à Solingen n'a été annoncée.

Les festivals urbains favorisent la démocratie

Le directeur général de l'Association fédérale des villes et du marketing urbain d'Allemagne, Jürgen Block, a déclaré : "Surtout à une époque où notre société est mise à l'épreuve par la polarisation et l'intolérance, nos villes doivent s'efforcer de ne pas laisser la violence et la peur assombrir la vie urbaine et miner notre confiance commune."

Bien qu'un risque résiduel ne puisse être entirely eradicated, les festivals urbains continuent de servir de plates-formes où la démocratie prospère. Block a en outre affirmé : "Ils symbolisent la diversité et l'énergie dynamique de nos villes. Ils incarnent nos valeurs démocratiques et représentent une coexistence harmonieuse et paisible dans notre société."

En même temps, les défis auxquels sont confrontés les organisateurs de festivals de tous genres se multiplient : d'une part, les dépenses pour les mesures de sécurité, les frais GEMA et le personnel augmentent, tandis que d'autre part, les organisateurs ont la responsabilité du bien-être des invités. "Nous observons que cela est particulièrement difficile pour les acteurs plus petits et privés, tels que les associations, pour organiser de tels événements", a déclaré Block. Cependant, il n'était pas au courant de tout festival urbain annulé en raison de l'incident de Solingen ou d'une crainte générale d'attaques.

Le week-end dernier, un attaquant lors d'un festival urbain à Solingen a tué trois personnes avec un couteau et en a blessé huit autres. Le suspect est le Syrien de 26 ans Issa Al H., qui est en détention.

