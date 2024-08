- Les célébrations du 100e anniversaire du S-Bahn ont commencé

Un voyage à bord d'un train historique S-Bahn entre la gare de Berlin-Nord et Bernau a marqué le début des célébrations du 100ème anniversaire du S-Bahn de Berlin. Les trains, âgés jusqu'à 96 ans, ont parcouru l'itinéraire historique entre l'ancienne gare de Stettiner Vorortbahnhof et la ville de Brandebourg de Bernau, où le fonctionnement du train électrique a commencé le 8 août 1923. Ce jour est considéré comme la naissance du S-Bahn de la capitale, bien qu'il y ait eu des tentatives antérieures avec des trains électriques et même une première exploitation régulière au début du siècle.

"C'était une étape importante pour le développement de Berlin, le développement de notre métropole", a déclaré le sénateur des Finances de Berlin, Stefan Evers (CDU). Pour la liaison avec l'État voisin du Brandebourg, cet itinéraire est un élément important. Parmi les invités figuraient le maire de Bernau, André Stahl, et le ministre des Transports de l'État du Brandebourg, Rainer Genilke (CDU).

Jusqu'au dimanche, le début du premier itinéraire avec une ligne aérienne et une alimentation en courant continu le 8 août 1923 sera célébré. D'autres voyages spéciaux avec le train historique sont déjà complets. Le musée allemand de la technologie présente une exposition spéciale en l'honneur de l'anniversaire.

