- Les célébrations de mariage sont sur le point de commencer.

Ed Westwick (37 ans) et Amy Jackson (32 ans) commencent leur soirée nuptiale. Le célèbre acteur de "Gossip Girl" a partagé sur son Instagram une série de photos de leur séjour en Italie, marquant le début de leurs festivités de mariage. La légende disait : "Faisons un nœud, mon amour !"

Voyage en avion et nuit italienne

Le duo, accompagné de leurs proches, a embarqué à bord d'un luxueux jet privé. Une photo publiée sur son Instagram Story laissait deviner leur mariage imminent sur la sublime côte d'Amalfi, mais la date exacte de la cérémonie reste mystérieuse.

Les célébrations ont commencé par une soirée détendue de pizza et de pasta. Westwick a écrit dans son post : "Nous avons accueilli notre famille et nos invités de mariage avec une soirée détendue de pizza et de pasta." Les images montraient Jackson dans une longue robe au col haut avec des manches et une jupe en dentelle, ainsi qu'un bandeau blanc. Westwick avait opté pour une chemise rayée et un pantalon beige pour la soirée. L'ambiance et la température étaient parfaites, a-t-il déclaré.

Le mariage a lieu trois ans après leur première rencontre

L'histoire d'amour de Westwick et Jackson a commencé en 2021. Dans un paysage hivernal sur un pont suspendu dans la ville suisse de Gstaad, entouré de montagnes enneigées, Westwick a fait sa demande en janvier 2024. Jackson apporte son fils, Andreas, affectueusement appelé Dre, dans le mariage. Andreas vient de sa précédente relation avec un entrepreneur britannique.

Ed Westwick partage des moments pré-mariage sur Instagram

En plus de son post sur leur soirée nuptiale, Ed Westwick a également partagé une vidéo sur son Instagram, dansant avec Amy Jackson lors d'un événement pré-mariage. La légende de Westwick disait : "Danser toute la nuit avec ma future épouse."

Les invités arrivent pour la cérémonie de mariage italienne

À mesure que le jour du mariage approchait, d'autres photos sont apparues sur l'Instagram d'Ed Westwick, montrant les invités arrivant sur la côte d'Amalfi. Un post montrait la mère d'Amy Jackson en train de dire au revoir, tandis qu'un autre montrait la co-vedette de "Gossip Girl", Leighton Meester, en train d'arriver sur les lieux.

