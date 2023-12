Les CDC mettent en garde contre des maladies graves dues à la variole du singe alors que l'Ohio signale le décès d'un patient atteint de la variole du singe

Cette alerte intervient alors que l'Ohio a annoncé le décès d'une personne atteinte de la variole du singe. Il s'agit du troisième décès connu d'un patient atteint de la variole du singe aux États-Unis.

L'Ohio a indiqué ce décès dans une mise à jour de son tableau de bord en ligne sur l'épidémie de variole du singe jeudi. Le ministère de la santé de l'Ohio a déclaré vendredi qu'un homme adulte atteint de la variole du singe était décédé et qu'il présentait "d'autres problèmes de santé". Le CDC a déclaré à CNN qu'il était au courant du décès.

Le premier décès dû à la variole aux États-Unis a été confirmé ce mois-ci dans le comté de Los Angeles. Le service de santé publique du comté et les CDC ont indiqué que la personne avait un système immunitaire gravement affaibli et qu'elle avait été hospitalisée. Aucune autre information ne sera rendue publique, a indiqué le département.

Dans le comté de Harris, au Texas, une personne atteinte de la variole du singe est décédée en août, mais le rôle du virus dans ce décès n'a pas été confirmé.

Les décès dus à la variole du singe sont extrêmement rares, et les bébés, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un plus grand risque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 27 décès sont à déplorer parmi les 67 000 cas signalés dans le monde dans le cadre de l'épidémie actuelle.

Plus de 25 000 cas de variole du singe ont été signalés aux États-Unis, mais les tendances récentes semblent indiquer que l'épidémie ralentit dans ce pays.

La baisse du nombre de cas pourrait s'expliquer par l'augmentation du nombre de personnes vaccinées contre le virus. Cette semaine, les CDC ont annoncé qu'ils élargissaient l'éligibilité au vaccin Jynneos contre la variole du singe aux personnes à haut risque qui n'ont pas été exposées au virus.

Selon les données publiées par les CDC mercredi, les hommes présentant un risque élevé de contracter la variole du singe parce qu'ils ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ou parce qu'ils vivent avec le VIH avaient 14 fois plus de chances d'être infectés s'ils n'étaient pas vaccinés que ceux qui avaient reçu leur première dose de vaccin depuis au moins deux semaines.

Les CDC mettent en garde contre des "manifestations graves" de la variole du singe

Le CDC a déclaré jeudi que certaines personnes aux États-Unis qui ont été infectées par la variole du singe au cours de l'épidémie actuelle ont eu des "manifestations sévères" de la maladie, des hospitalisations prolongées ou des problèmes de santé "substantiels".

L'alerte sanitaire de l'agence souligne que la variole du singe peut toucher n'importe qui, et que la plupart des personnes diagnostiquées au cours de cette épidémie ont eu une maladie légère ou modérée. La plupart des personnes dont la maladie a été grave étaient atteintes du VIH et souffraient d'une "immunosuppression importante".

Parmi les maladies graves, on peut citer

des lésions coalescentes ou nécrotiques nécessitant des soins chirurgicaux importants ou l'amputation d'un membre

des lésions dans des zones sensibles comme la bouche, l'urètre, le rectum ou le vagin, qui provoquent des douleurs intenses et affectent les activités quotidiennes

Lésions intestinales présentant un gonflement important et entraînant une obstruction

Lésions provoquant des cicatrices avec des effets "significatifs" dans des zones telles que les organes génitaux, les intestins ou le visage.

L'atteinte de plusieurs systèmes organiques et les pathologies associées, telles que l'encéphalite, la myocardite, la conjonctivite et les ulcérations de la cornée.

L'avis recommande vivement aux prestataires de soins de santé d'être conscients des facteurs de risque de monkeypox grave et précise que toute personne dont la monkeypox est suspectée ou confirmée doit subir un test de dépistage du VIH. Les prestataires de soins doivent également vérifier si le système immunitaire de la personne est affaibli par une autre maladie ou par un médicament.

Le traitement de la variole du singe chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli doit comprendre l'arrêt de tout médicament susceptible d'affecter le système immunitaire, une thérapie antirétrovirale pour les personnes séropositives, et éventuellement l'utilisation de médicaments tels que le tecovirimat, connu sous le nom de Tpoxx.

Le CDC indique que les personnes qui ont été exposées à la variole du singe par contact sexuel devraient subir un test de dépistage du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles.

