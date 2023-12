Les CDC ajoutent 6 pays à la catégorie "risque élevé" pour les voyageurs, dont 2 pays d'Amérique centrale

Deux pays d'Amérique centrale - le Salvador et le Honduras - ont été classés au niveau 3, soit un risque "élevé". Le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, la Pologne et les Fidji ont également été ajoutés au niveau 3.

Le niveau 3 est devenu l'échelon supérieur en termes de niveau de risque en avril, après que les CDC ont révisé leur système d' évaluation du risque de Covid-19 pour les voyageurs.

Cette désignation s'applique aux endroits où l'on a enregistré plus de 100 cas pour 100 000 habitants au cours des 28 derniers jours.

En résumé, les cinq destinations suivantes ont été désignées lundi comme présentant un risque "élevé" :

-Colombie -Irak -Kosovo -Macédoine du Nord -Paraguay.

Le 18 juillet, environ 115 destinations étaient classées au niveau 3. Les destinations de niveau 3 représentent près de la moitié des quelque 235 destinations surveillées par le CDC.

Le niveau 4, qui était auparavant la catégorie de risque la plus élevée, n'est désormais réservé qu'à des circonstances particulières, telles qu'un nombre de cas extrêmement élevé, l'apparition d'une nouvelle variante préoccupante ou l'effondrement de l'infrastructure de soins de santé. Dans le cadre du nouveau système, aucune destination n'a été placée au niveau 4 jusqu'à présent.

En savoir plus sur le niveau 3

Une grande partie de l'Europe est obstinément maintenue au niveau 3 depuis des mois, alors que le mois d'août, traditionnellement très chargé, marque le début de la saison des voyages d'été. Les destinations européennes populaires suivantes figuraient parmi celles qui restaient au niveau 3 au 8 août :

- France - Allemagne - Grèce - Irlande - Italie - Pays-Bas - Norvège - Portugal - Espagne - Royaume-Uni.

Ces destinations ne sont pas les seules à se retrouver au niveau 3. De nombreuses autres destinations dans le monde font partie de la catégorie de risque "élevé", notamment les suivantes :

- Brésil - Canada - Costa Rica - Malaisie - Mexique - Corée du Sud - Thaïlande - Turquie

Les CDC conseillent de mettre à jour les vaccins Covid-19 avant de se rendre dans une destination de niveau 3. Être "àjour" signifie que vous avez reçu non seulement l'ensemble des vaccins initiaux, mais aussi tous les rappels auxquels vous avez droit.

Niveau 2

Les destinations portant la désignation "Niveau 2 : Covid-19 modéré" ont signalé 50 à 100 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants au cours des 28 derniers jours :

-Azerbaïdjan -Kirghizistan -Sénégal.

Cette évolution est une bonne nouvelle pour l'Eswatini, le Lesotho et l'Afrique du Sud, qui sont passés du niveau 3 au niveau 3.

Vous pouvez consulter les niveaux de risque du CDC pour n'importe quelle destination mondiale sur la page des recommandations de voyage de l'agence.

Dans ses conseils de voyage plus généraux, le CDC recommande d'éviter tout voyage international jusqu'à ce que vous soyez complètement vacciné.

Niveau 1

Pour figurer dans la catégorie "Niveau 1 : Covid-19 Low", une destination doit avoir enregistré 49 nouveaux cas ou moins pour 100 000 habitants au cours des 28 derniers jours. Deux lieux ont été ajoutés à cette catégorie le 8 août :

L'Indonésie, l'Inde et les Philippines figurent parmi les destinations les plus populaires dans la catégorie de risque "faible" cette semaine.

L'Indonésie, l'Inde et les Philippines figurent parmi les pays les plus populaires dans la catégorie des pays à risque "faible" cette semaine.

Inconnu

Enfin, il y a les destinations que les CDC considèrent comme présentant un risque "inconnu" en raison d'un manque d'informations. En général, mais pas toujours, il s'agit de petits pays isolés ou de pays en guerre ou en proie à des troubles.

Les CDC déconseillent de se rendre dans ces endroits précisément parce que les risques sont inconnus. Les Açores, la Hongrie et les Maldives sont d'autres destinations de cette catégorie qui attirent généralement plus d'attention de la part des touristes.

Cette semaine, environ 65 lieux sont répertoriés comme "inconnus", ce qui représente plus d'un quart de l'ensemble des lieux surveillés.

Un expert médical s'exprime sur les niveaux de risque

Selon le Dr Leana Wen, analyste médicale à CNN, les taux de transmission ne sont qu'un "indicateur" pour le calcul des risques personnels des voyageurs.

Nous sommes dans "une phase de la pandémie où les gens doivent prendre leurs propres décisions en fonction de leur situation médicale et de leur tolérance au risque lorsqu'il s'agit de contracter le virus Covid-19", selon le Dr Leana Wen, analyste médical à CNN.

Outre les taux de transmission, d'autres facteurs doivent être pris en compte, selon le Dr Wen.

"Il faut également tenir compte des précautions requises et suivies dans l'endroit où l'on se rend et, enfin, de ce que l'on prévoit de faire une fois sur place", a-t-elle déclaré.

"Avez-vous l'intention de visiter de nombreuses attractions et d'aller dans des bars intérieurs ? Ce n'est pas du tout la même chose que d'aller quelque part où l'on prévoit de s'allonger sur la plage toute la journée et de n'interagir avec personne d'autre. C'est très différent. Ce sont des niveaux de risque très différents".

La vaccination est le facteur de sécurité le plus important pour les voyages, car les voyageurs non vaccinés sont plus susceptibles de tomber malades et de transmettre le Covid-19 à d'autres personnes, a déclaré M. Wen.

Il est également important de réfléchir à ce que vous feriez si vous étiez testé positif loin de chez vous.

Bien que les voyageurs à destination des États-Unis ne soient plus tenus de présenter un test Covid-19 négatif pour rentrer chez eux après un séjour à l'étranger, les CDC conseillent toujours d'effectuer un test avant d'embarquer pour les États-Unis et de ne pas voyager si l'on est malade.

"Bien entendu, si des personnes présentent des symptômes ou sont exposées pendant leur voyage, elles doivent se faire tester et, si le test est positif, suivre les directives d'isolement du CDC", a déclaré M. Wen à CNN Travel.

Si vous êtes préoccupé par un problème de santé lié à un voyage et non au Covid-19, cliquez ici.

Image du haut : Île de Roatan, Honduras (Philippe Turpin/Photononstop RF/Getty Images)

