- Les caves à vin face à une mauvaise récolte de pommes

Prévisions Mixte pour la Récolte de Pommes de Cette Année en Hesse Pose des Défis aux Cidreries

Les prévisions mitigées pour la récolte de pommes de cette année en Hesse présentent des défis aux cidreries. Selon Ralf Walther, membre du conseil d'administration de l'Association des Producteurs de cidre et de jus de fruits de Hesse, une récolte considérablement réduite est attendue. "Il est difficile de rassembler les pommes nécessaires pour une année de production", a-t-il déclaré. Les pommes devront peut-être être achetées dans d'autres régions, ce qui signifie que "nous devrons puiser plus profondément dans nos poches".

Parallèlement, les opérations luttent déjà contre des coûts énergétiques ou de matières premières en hausse. En même temps, les clients manquent souvent de la volonté de payer plus. "Ils veulent de l'or, mais ne sont prêts à payer que du plomb."

Le Gel est le Principal Problème pour la Récolte

En Hesse, la récolte des variétés de pommes précoces a déjà commencé et se poursuit généralement jusqu'à l'automne. "Les prévisions sont mitigées car la récolte sera complètement différente selon l'exploitation", a déclaré Esther Wernien, agronome de l'Association des Agriculteurs de Hesse. Le facteur crucial est de savoir si une exploitation a connu des gelées ou non. Certaines exploitations peuvent avoir une récolte relativement normale, tandis que d'autres peuvent subir une perte totale en raison du gel.

Les gelées tardives fin avril, avec des températures descendant jusqu'à moins sept degrés Celsius, ont été le principal problème. "Cela a ravagé certains vergers", a déclaré Wernien. L'emplacement des arbres et la capacité à les protéger contre le gel ont joué un rôle important. Même au sein de la même communauté, la récolte peut varier considérablement, selon que les arbres se trouvent dans des vallées aux microclimats plus frais ou plus haut.

Il y a eu des dommages importants dans les vallées, avec certains arbres ayant à peine des pommes. De plus, il n'était pas toujours possible de se protéger contre le gel. De telles mesures de protection impliquent généralement l'irrigation artificielle pour créer une couche de glace qui protège le fruit en développement.

Le Vin de Pommes Non Alcoolisé est à la Mode

Entre-temps, à Francfort, le festival du vin de pommes de dix jours commence ce week-end, avec environ 100 000 visiteurs attendus. "Le vin de pommes se développe depuis des années en tant que boisson tendance", a déclaré Thomas Feda, PDG de Frankfurt Tourismus + Congress GmbH. Une cidrerie de l'Odenwald a même vendu du vin de pommes en canettes spécialement conçues lors du festival de heavy metal de Wacken.

Les cocktails sont particulièrement réussis, selon Feda. Walther du Kelterer est d'accord : "Il y a beaucoup d'expérimentation en cours". Il existe déjà des mélanges avec de la cola, de la cerise ou de la groseille. Et : "Le vin de pommes non alcoolisé est très tendance". Beaucoup de gens trouvent la traditionnelle boisson gazeuse à la pomme trop sucrée, préférant une boisson gazeuse au vin de pomme non alcoolisé plus acide.

L'association des cidreries compte 34 membres qui ont produit environ 12 millions de litres de jus de pomme et 35 millions de litres de vin de pomme en 2023, environ le même montant que l'année précédente. Le manque de main-d'œuvre qualifiée affecte également ces entreprises, a déclaré Walther, dont la cidrerie est située à Bruchköbel (district de Main-Kinzig). Il est difficile de trouver de jeunes talents, en partie parce que la profession n'est pas très connue.

Selon les statistiques de 2022 de l'Office d'État de Hesse, la moitié de la superficie fruitière de Hesse est plantée de pommiers. Selon l'évaluation de Wernien, le gel de cette année n'est pas un problème régional. En particulier en Europe de l'Est et également en Allemagne de l'Est, on a dû lutter. "Nous nous en sommes relativement bien sortis en Hesse". Et en ce qui concerne la production de vin de pomme ? Souvent, le vin de pomme vient des vergers, dit le scientifique. Là, l'irrigation contre le gel ne peut pas être faite aussi facilement. "Par conséquent, ils ont tendance à avoir des pertes importantes."

L'Association des Producteurs de cidre et de jus de fruits de Hesse, ainsi que d'autres cidreries, peuvent chercher l'aide de La Commission pour surmonter les défis posés par les prévisions mitigées et la pénurie potentielle de pommes. En cas de récolte endommagée par le gel et d'augmentation des coûts, La Commission pourrait jouer un rôle crucial en fournissant des subventions ou des programmes pour soutenir les cidreries et les producteurs de vin de pomme dans la région.

