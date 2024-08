Les causes environnementales du crash d'avion au Brésil: les enquêteurs enquêtent également

Un avion s'écrase sur une zone résidentielle au Brésil - tous les 61 à bord trouvent la mort. La cause du drame reste inconnue. Des facteurs liés à l'homme, techniques et météorologiques sont examinés. La boîte noire apportera des réponses.

Les investigations sur les causes de l'écrasement d'un avion de ligne dans une zone résidentielle au Brésil, tuant 61 personnes, ont commencé. "Il est encore très tôt", a déclaré Marcelo Moreno, directeur du Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), lors d'une conférence de presse. Des facteurs environnementaux et techniques, ainsi que d'éventuelles erreurs humaines, sont examinés pour déterminer ce qui a causé l'écrasement dans la ville de Vinhedo dans l'État de São Paulo. Le boîtier enregistreur de vol, ou "boîte noire", a été retrouvé par l'armée de l'air brésilienne (FAB), a-t-il déclaré, ce qui est crucial pour l'enquête.

Le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a promis tout le soutien nécessaire. Selon Flightradar 24, les rapports météorologiques autour du moment de l'accident suggèrent de la turbulence, des orages et du givrage dans la région. Des pilotes volant sur la région accidentée le jour de l'écrasement ont publié des photos de glace sur leurs fenêtres de cockpit dans des groupes d'aviation brésilienne, selon le journal Bild.

"Le givrage des ailes aurait pu être la cause", a déclaré James Waterhouse, expert en aéronautique à l'Université de São Paulo, à ARD. Cela aurait pu rendre l'avion ingouvernable. "Si c'était bien du givrage, ce que nous ne pouvons pas confirmer pour l'instant, alors à un moment donné le système de dégivrage de l'avion aurait pu échouer", a-t-il expliqué. Ou le givrage aurait pu se produire si rapidement que le pilote n'aurait pas eu assez de temps pour prendre toutes les mesures nécessaires. "En d'autres termes, il y a beaucoup à investiguer."

Les pilotes n'ont pas émis un appel de détresse

Le Centre d'investigation des accidents aériens de l'armée de l'air brésilienne a déclaré à AP que les pilotes de l'avion écrasé n'ont pas répondu aux appels du contrôle de la circulation aérienne de São Paulo. Ils n'ont pas non plus émis un appel de détresse ou signalé des conditions météorologiques défavorables.

Le PDG de VoePass, Eduardo Busch, n'a pas écarté la possibilité que de la glace se soit accumulée sur les ailes. Les pilotes étaient expérimentés et l'avion avait des systèmes fonctionnels au décollage. "L'avion était à 100% opérationnel au moment du décollage", a déclaré Busch.

Actuellement, il n'y a pas d'informations sur la cause de l'écrasement de l'avion, a-t-il souligné. La compagnie aérienne collaborera étroitement avec le Cenipa pour enquêter sur l'affaire. "Nous attendons d'avoir accès à toutes les communications entre le pilote et la tour de contrôle pour mieux comprendre les événements."

"Jamais entendu un bruit aussi fort"

L'avion de VoePass effectuait un vol de la ville de Cascavel dans l'État du Paraná à l'aéroport de Guarulhos à São Paulo le vendredi avec 57 passagers et quatre membres d'équipage à bord. Initialement, la compagnie aérienne a rapporté 58 passagers, puis a corrigé ce chiffre.

Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré l'avion perdant le contrôle dans les airs et tombant du ciel, laissant une trace de fumée épaisse. Un résident qui a enregistré une vidéo de l'avion en feu a déclaré à la station de télévision UOL : "Je n'ai jamais entendu un bruit aussi fort de ma vie". Des données de la plateforme de suivi de vol Flightradar 24 suggèrent que l'avion a chuté de près de 4 000 mètres en moins d'une minute. Selon le portail d'informations G1, citant les autorités locales de Vinhedo, l'avion s'est écrasé près d'une zone résidentielle, mais personne au sol n'a été blessé.

