- Les causes de l'accident d'avion avec 61 morts restent incertaines.

Suite au crash d'un avion de ligne dans une zone résidentielle près de la métropole brésilienne de São Paulo, avec 61 morts, les enquêteurs se concentrent sur l'analyse des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs de la cabine pour déterminer la cause. Les deux appareils, connus sous le nom de "boîte noire", ont été retrouvés, selon l'armée de l'air brésilienne (FAB). Leur capacité à fournir des informations dépendra de l'étendue des dommages, a-t-on rapporté. L'analyse sera effectuée dans les plus brefs délais.

L'avion, exploité par la compagnie aérienne VoePass, était un avion de ligne turbopropulseur de type ATR 72, et s'est écrasé dans une zone résidentielle de la ville de Vinhedo juste avant l'atterrissage à São Paulo vendredi après-midi (heure locale). Les 57 passagers et les 4 membres d'équipage ont péri, sans blessé au sol. Les données de la plateforme Flightradar 24 suggèrent que l'avion a chuté de presque 4 000 mètres en moins d'une minute.

Plusieurs facteurs sont examinés comme causes possibles de l'accident, notamment des facteurs environnementaux et techniques, ainsi que des erreurs humaines possibles. Les rapports météorologiques pour l'heure autour de l'accident indiquent de la turbulence, des orages et du verglas dans la région, selon Flightradar 24. Les experts considèrent également la possibilité de formation de glace sur les ailes, ce qui pourrait transformer l'avion en "pierre sans portance", selon le portail d'informations brésilien Uol. Le PDG de VoePass, Eduardo Busch, n'a pas écarté la possibilité d'une accumulation de glace sur les ailes. Les pilotes étaient expérimentés, et l'avion avait des systèmes fonctionnels au décollage. "L'avion était à 100% opérationnel au moment du décollage", a déclaré Busch.

D'autres experts ne descartent pas la possibilité que plusieurs facteurs aient contribué à l'accident. Les enregistreurs de la cabine capturent les conversations dans le cockpit, tandis que les enregistreurs de données capturent les données de vol.

Des images et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent l'avion en perte de contrôle et tombant du ciel, avec de la fumée épaisse ensuite. Il s'est écrasé dans un quartier résidentiel près d'une maison où des résidents étaient présents, selon le portail d'informations "G1" citant les autorités locales de Vinhedo.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a décrété un deuil national de trois jours. Le gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas, a promis tout le soutien nécessaire.

Les médias rapportent que cet accident est l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne. De nombreux souvenirs sont revenus à la mémoire du crash du 28 novembre 2016, lorsque l'avion du club de football brésilien Chapecoense s'est écrasé sur son chemin vers Medellín pour la finale de la Copa Sudamericana, tuant 71 personnes, dont presque toute l'équipe, les entraîneurs et les journalistes accompagnants. Six passagers ont survécu.

La tragédie du vendredi était un avion de ligne turbopropulseur de type ATR 72, produit par le consortium franco-italien Avions de Transport Régional. En janvier 2023, 72 personnes à bord d'un ATR 72-500 qui tentait d'atterrir à l'aéroport de Pokhara au Népal ont perdu la vie, dont 4 membres d'équipage.

Le site de l'avion endommagé a été localisé dans la ville de Vinhedo, près de São Paulo au Brésil. Les enquêteurs espèrent que les données des boîtes noires, récupérées de l'armée de l'air brésilienne (FAB), fourniront des informations précieuses sur la cause de l'accident impliquant l'avion ATR 72 de VoePass.

Lire aussi: