Les casernes de l'armée allemande sont fermées sous soupçon de sabotage.

À Cologne, le confinement d'une importante base aérienne a causé une agitation. Les soldats ont été conseillés de ne pas utiliser l'eau potable. Il y a soupçon de sabotage. Un trou dans une clôture appuie cette suspicion.

Les enquêteurs examinent d'éventuelles irrégularités dans une usine d'eau potable sur la base aérienne de Cologne-Wahn dans le cadre d'une infraction présumée contre la Bundeswehr. La base a été confinée à cette fin. Après des rapports de perturbation, un trou dans une clôture a également été découvert. Cette suspicion initially non confirmée était que l'alimentation en eau avait été sabotée. Des échantillons d'eau ont également été prélevés pour examen.

Selon ces rapports, il n'était plus possible d'entrer ou de sortir de la base. La police avait établi un cordon de sécurité. Plusieurs unités sont stationnées sur la base. Parmi elles se trouve l'aile de transport aérien de la Bundeswehr, responsable des déplacements des membres du cabinet et des officiels gouvernementaux de haut rang.

Le "Spiegel" a rapporté que, dans les communications internes, les soldats et le personnel civil avaient été vivement conseillés de ne pas utiliser l'eau potable. Les ingénieurs militaires inspectent les bâtiments.

L'enquête sur l'incident sur la base aérienne de Cologne-Wahn a été élargie pour inclure l'usine d'eau potable, en raison du soupçon de sabotage. Le trou dans la clôture et l'avertissement urgent concernant l'eau potable ont suscité des préoccupations quant à une éventuelle contamination sur la base aérienne de Cologne.

