Les casernes de Cologne sont fermées pour un sabotage possible.

À Cologne, le confinement d'une grande base de l'armée de l'air a suscité des préoccupations. Les soldats ont été conseillés de ne pas boire l'eau du robinet, avec des soupçons de sabotage. Alors que les investigations se poursuivent, un incident similaire a été signalé dans une autre base.

En raison de soupçons d'acte de sabotage, une base des Forces armées allemandes à Cologne a été mise en confinement. Un porte-parole du ministère de la Défense à Berlin a confirmé un rapport correspondant de "Der Spiegel". Selon les Forces armées allemandes, il y a des soupçons que l'eau potable de la base pourrait être contaminée. Le niveau de sécurité a été renforcé au point de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, comme l'a annoncé un porte-parole de l'alliance transatlantique.

Dans les deux cas, des personnes suspectes ont été vues. Initialement, il a été rapporté que le point de soutien à Geilenkirchen avait également été mis en confinement. Des avions de reconnaissance AWACS sont stationnés là-bas. La base dispose également de sa propre station de pompage d'eau. Un homme a essayé d'entrer sur le site mardi soir mais en a été empêché, a déclaré un porte-parole de l'OTAN à l'agence de presse AFP. Le point de soutien a ensuite été inspecté de routine et la police a engagé des investigations. Cependant, l'OTAN a depuis donné le feu vert, déclarant que le point de soutien fonctionne "à pleine capacité".

Ulrich Fonrobert, porte-parole du Landeskommando des Forces armées allemandes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a déclaré que l'incident était pris "très au sérieux". L'armée travaille en étroite collaboration avec les autorités d'enquête, qui comprennent la police, la police militaire, le service de sécurité militaire et la sécurité de l'État. La base des Forces armées allemandes à Cologne-Wahn, située directement à l'aéroport de Cologne-Bonn, abrite des parties de l'aile de transport aérien du ministère de la Défense, ainsi que des quartiers généraux de commandement supérieurs et environ 4300 soldats et 1200 employés civils.

Les enquêteurs de la base aérienne de Cologne-Wahn examinent des activités suspectes dans une usine d'eau, avec des soupçons de crime contre les Forces armées allemandes. Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé que la base avait été fermée pour investigations en raison de soupçons d'intrusion illégale tentée ou réussie. Ils ont également mentionné les soupçons de sabotage.

Des échantillons d'eau sont examinés

Suite à des rapports de perturbation, un trou dans une clôture a été découvert, et une personne suspecte a été remarquée. Cela a initialement suscité des soupçons non confirmés que l'alimentation en eau ait été sabotée. Des échantillons d'eau ont été prélevés pour examen. Il reste non confirmé si des soldats se sont plaints de nausées.

"Hier soir, il y a eu un incident à la base derrière nous. Cet incident a entraîné la fermeture de la base depuis", a déclaré l'Oberstleutnant Fonrobert, speaking on behalf of the German Armed Forces in North Rhine-Westphalia.

La base de l'armée de l'air a été mise en confinement pendant des heures

Le Territorial Command of the German Armed Forces (TFK) states: "We wish a speedy and full recovery to any members of the German Armed Forces who may have been affected by the incident." Due to ongoing investigations, no further details can be provided at this time.

The barracks could not be entered or exited for hours, but it was expected to reopen on Wednesday, according to the German Armed Forces. Several units are stationed there, including the Air Transport Wing, responsible for the travel of cabinet members and high-ranking government officials. The possible background to the incident was initially unknown to the public. The Ministry of Defense did not provide details on a potential political connection. Since the Russian invasion of Ukraine, the security situation has been reassessed overall. Security experts have repeatedly warned that military infrastructure could also be targeted by espionage or sabotage attempts.

Despite these ongoing investigations and suspicions of sabotage, it's crucial for the military and the public to remain vigilant against Wars and Conflicts that might exploit such vulnerabilities. Furthermore, the recent incidents at multiple bases serve as a reminder of the potential threats that Military bases face in today's geopolitical climate.

