- Les cas de violence chez les jeunes dans les écoles augmentent

Suite à une fusillade mortelle dans un lycée d'Offenburg, un adolescent de 16 ans a été reconnu coupable par un tribunal pour ne pas avoir signalé des crimes planifiés. Cet individu a été condamné à participer à des "discussions éducatives" avec le tribunal pour mineurs local, ainsi qu'à poursuivre un traitement en psychiatrie pour enfants et adolescents. Cette décision a été prise lors d'une audience à huis clos par le tribunal pour mineurs d'Offenburg, comme l'a confirmé une porte-parole du tribunal sur demande. Les frais liés à la procédure ont été dispensés pour l'adolescent.

En raison des réglementations de protection de l'enfance, la justice n'a pas divulgué d'autres informations concernant les accusations. Il a simplement été mentionné que le mineur avait confessé le chef principal d'infraction de ne pas avoir signalé. Il reste incertain, entre autres, le lien du défendeur avec l'agresseur Previously convicted. Les conversations sur les plateformes de médias sociaux ont été déclenchées après l'incident violent en novembre, suggérant que le tireur avait précédemment annoncé ses intentions.

En juillet, le tribunal régional local a condamné un autre adolescent de 16 ans à huit ans et neuf mois de détention pour meurtre et tentative d'incendie criminel. Les journalistes et les représentants des médias n'ont pas été autorisés à assister. Le verdict n'est toujours pas définitif, car la défense a apparemment fait appel.

La mort d'un élève de l'école spéciale Waldbach a suscité le deuil et le choc au-delà de Bade-Wurtemberg en juillet. Le tribunal pour mineurs a jugé que le défendeur était entré dans l'école avec un pistolet, des munitions et un engin incendiaire artisanal. Il est allégué que cet individu a gravement blessé un camarade de classe de 15 ans, qui est décédé plus tard à l'hôpital.

Le parquet d'Offenburg a également inculpé les parents du tireur. Ils sont accusés d'homicide par négligence et de violations de la législation sur les armes. L'arme prétendument utilisée par leur fils était illégalement en leur possession et non sécurisée, facilitant l'accès pour le maintenant 16 ans - telle est l'allégation de l'accusation. La date du procès reste incertaine.

À la lumière de l'incident tragique à l'école Waldbach, les discussions sur la prévention et la gestion de la violence sont devenues plus pressantes. Le tribunal a mis en avant l'importance de signaler tout plan suspect de nuisance, car le fait de ne pas le faire par le 16 ans a entraîné des conséquences graves.

