Les cas de paludisme en Floride et au Texas sont-ils préoccupants ? Notre analyste médical se prononce

Le paludisme est une maladie transmise par les moustiques qui provoque chaque année environ 241 millions d'infections dans le monde, dont 95 % en Afrique, dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé. La maladie est relativement rare aux États-Unis et de nombreux lecteurs se posent des questions.

Qu'est-ce que le paludisme et quels sont ses symptômes ? Peut-il se transmettre par simple contact ? Comment la maladie est-elle diagnostiquée et traitée ? Existe-t-il des vaccins ou d'autres moyens de prévenir le paludisme ? Pourquoi y a-t-il maintenant des cas aux États-Unis ? Et dans quelle mesure les gens doivent-ils s'inquiéter de contracter la maladie ?

Pour répondre à ces questions, je me suis entretenue avec le Dr Leana Wen, analyste médicale à CNN. Leana Wen est médecin urgentiste et professeur de politique et de gestion de la santé à l'école de santé publique Milken Institute de l'université George Washington. Elle a précédemment occupé le poste de commissaire à la santé de Baltimore.

CNN:Qu'est-ce que le paludisme et quels sont ses symptômes ?

DrLeana Wen : Le paludisme est une maladie grave, potentiellement mortelle, causée par un parasite transmis par le moustique anophèle. Il existe cinq types principaux de parasites du paludisme qui font partie d'une famille connue sous le nom de Plasmodiidae. Plasmodium falciparum estle type le plus associé aux infections graves et mortelles, et il contribue à une mortalité importante en Afrique subsaharienne et dans certaines parties de l'Asie du Sud.

Le Plasmodium vivax est le type qui a été détecté dans les cas localement acquis aux États-Unis, et bien qu'il tende à causer une maladie moins grave que le P. falciparum, il constitue toujours une urgence médicale et doit être traité rapidement. Le plasmodium vivax peut également rester dans le foie et provoquer des rechutes, ce qui justifie également un diagnostic et un traitement rapides.

Les symptômes du paludisme vont de légers à extrêmement graves. Ils comprennent de fortes fièvres, des maux de tête lancinants, des frissons, des douleurs musculaires, de la fatigue, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Certaines personnes peuvent devenir anémiques et souffrir d'une jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux) en raison de la destruction des globules rouges. En l'absence de traitement, le paludisme peut entraîner des crises d'épilepsie, une insuffisance rénale, le coma et la mort.

En 2021, environ 619 000 personnes dans le monde sont mortes du paludisme, selon l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès surviennent chez des enfants de moins de 5 ans. Les personnes enceintes et les personnes atteintes du VIH ou du sida sont également plus exposées à des conséquences graves.

CNN : Le paludisme peut-il se transmettre par simple contact ?

Wen : Non. Bien que le paludisme soit une maladie infectieuse, il ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Il s'agit d'une maladie à transmission vectorielle, ce qui signifie qu'elle se propage par l'intermédiaire d'un autre organisme - dans ce cas, le moustique anophèle. Ce moustique doit piquer une personne infectée par le paludisme, puis piquer une autre personne pour transmettre l'infection. On ne peut pas contracter le paludisme en respirant le même air ou en partageant des ustensiles avec une personne atteinte de la maladie. Le paludisme ne se transmet pas sexuellement. Cependant, le paludisme peut se transmettre par transfusion sanguine et en partageant des aiguilles avec une personne infectée.

CNN : Comment diagnostiquer et traiter le paludisme ?

Wen : Le paludisme est diagnostiqué par un test sanguin qui recherche la présence du plasmodiumparasite au microscope. Un diagnostic rapide est important car il permet de commencer le traitement, qui est essentiel pour prévenir l'évolution vers une maladie grave. En outre, si le paludisme est diagnostiqué dans des zones où il n'y a généralement pas de transmission locale, cela permet aux responsables de la santé publique de retracer l'origine du paludisme et de prendre des mesures pour limiter la propagation de la maladie.

Il existe de nombreux médicaments pour traiter le paludisme. Conformément aux directives des CDC, ils sont adaptés au type de Plasmodium détecté, à l'endroit où la personne a été infectée et à toute caractéristique spécifique. Par exemple, il peut y avoir des traitements différents pour les enfants ou les femmes enceintes. Les formes graves de paludisme sont généralement traitées par injection, tandis que les formes moins graves peuvent être traitées par un comprimé oral. Ces antipaludéens sont très efficaces et doivent être administrés dès que possible. C'est en partie pour cette raison que le CDC a lancé son alerte, afin que les cliniciens soient à l'affût d'éventuels cas de paludisme et que les hôpitaux soient sûrs d'avoir des modalités de diagnostic et de traitement à portée de main.

CNN : Existe-t-il des vaccins ?

Wen : En 2021, l'Organisation mondiale de la santé a commencé à recommander l'utilisation à grande échelle du premier et unique vaccin contre le paludisme en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions du monde où les niveaux de transmission du paludisme sont modérés à élevés. Ce vaccin, connu sous le nom de RTS,S/AS01 ou Mosquirix, a permis de réduire le paludisme grave et mortel d'environ 30 %, selon l'OMS.

CNN : Quels sont les moyens de prévenir le paludisme ?

Wen : Il est généralement recommandé aux voyageurs se rendant dans des régions où le paludisme est endémique de prendre des médicaments prophylactiques ou préventifs pendant leur voyage. Certains médicaments doivent être pris avant le début du voyage, tandis que d'autres peuvent être pris juste avant le voyage et poursuivis pendant toute la durée de celui-ci. Ces médicaments comprennent la chloroquine, la doxycycline, l'atovaquone/proguaunil (Malarone) et la méfloquine. Il convient de noter que le vaccin n'est généralement pas recommandé pour les voyageurs à l'heure actuelle.

En plus de ce que les professionnels de la santé appellent la chimioprophylaxie, c'est-à-dire la prévention par les médicaments, les gens devraient également essayer de prévenir les piqûres de moustiques en utilisant un insectifuge contenant du DEET, en portant des manches longues et des pantalons, en utilisant des moustiquaires, et en prenant d'autres mesures. Le CDC donne d'excellents conseils pour lutter contre les moustiques autour de soi, notamment en supprimant les eaux stagnantes susceptibles de favoriser la reproduction des larves de moustiques. Ces mesures réduisent non seulement le risque de paludisme, mais aussi le risque d'autres maladies transmises par les moustiques.

CNN : Pourquoi y a-t-il maintenant des cas de paludisme aux États-Unis ?

Wen : Cette situation n'est pas nouvelle. Le paludisme était endémique dans les régions chaudes des États-Unis. La maladie a été éliminée avec succès par une agence fédérale, devenue depuis le CDC. Les méthodes utilisées à l'époque comprenaient l'amélioration de l'assainissement, l'utilisation généralisée d'insecticides et des traitements médicaux qui interrompaient la transmission.

Bien que les États-Unis traitent les voyageurs infectés par le paludisme dans d'autres parties du monde, aucun cas de paludisme transmis localement n'a été enregistré depuis 2003. Il est certainement inquiétant que cette récurrence se produise maintenant et qu'elle menace les progrès réalisés il y a plusieurs dizaines d'années. Les nouveaux cas pourraient s'expliquer par l'augmentation des voyages qui amènent plus de cas de paludisme, ainsi que par les températures plus chaudes qui favorisent l'activité des moustiques anophèles. Quoi qu'il en soit, les cliniciens doivent être attentifs à d'éventuels cas de paludisme, y compris chez les patients qui n'ont pas voyagé dans des zones où le paludisme est endémique.

CNN : Dans quelle mesure les gens doivent-ils s'inquiéter de contracter le paludisme ?

Wen : Pour les personnes qui vivent aux États-Unis et qui ne voyagent pas dans des zones où le paludisme est endémique, le risque de contracter le paludisme est extrêmement faible. À l'heure actuelle, cinq cas au total de paludisme transmis localement ont été recensés en Floride et au Texas. Cela suffit pour que les responsables de la santé publique et les cliniciens soient sur leurs gardes, mais le public ne doit pas s'inquiéter. Les gens ne devraient pas essayer de se faire vacciner ou de prendre des médicaments pour essayer de prévenir le paludisme.

Bien entendu, tout le monde doit s'efforcer de réduire la population de moustiques autour de soi et d'éviter les piqûres de moustiques dans la mesure du possible. Les personnes qui voyagent dans des régions du monde où la transmission locale du paludisme est courante doivent prendre les mesures préventives appropriées, y compris éventuellement des médicaments préventifs, et être attentives à l'apparition de symptômes à leur retour. Les personnes qui vivent dans des climats chauds et qui ont une fièvre inexpliquée doivent contacter leur fournisseur de soins de santé.

