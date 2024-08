- Les cas de fièvre catarrhale du mouton en Saxe sont les plus bas de toutes les régions

Maladie de la langue bleue se propage en Allemagne depuis dix mois, avec un seul cas signalé jusqu'à présent en Saxe. Berlin est actuellement le seul land sans cas signalés chez les animaux, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI). Par conséquent, la Saxe a le moins de cas dans tout le pays après la capitale fédérale.

Les données de l'ILT montrent que cette maladie a causé des ravages dans toute l'Allemagne, ressemblant à une vague virale ces dernières semaines : tandis que l'ILT a enregistré 13 exploitations animales touchées dans tout le pays en juin, ce nombre avait déjà dépassé 1 200 en juillet. Et d'ici au 23 août, plus de 4 800 exploitations touchées avaient été signalées.

Explosion de cas en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où le premier cas de maladie de la langue bleue en Allemagne a été confirmé en octobre 2023, les autorités signalent une explosion de cas. Selon l'Institut Friedrich-Loeffler, 2 465 exploitations ont été touchées là-bas (au moment où nous parlons). Le nombre de cas en Basse-Saxe a également récemment augmenté de manière spectaculaire à 1 423 exploitations animales.

Jeudi, le premier cas potentiel de la variante actuelle de la maladie de la langue bleue en Saxe a été signalé. Selon l'administration du district, un troupeau de bovins dans la région de l'Upper Vogtland est touché. Heureusement, les États voisins de la Saxe ont été moins touchés jusqu'à présent. En Saxe-Anhalt, des infections ont été signalées dans 33 exploitations ou fermes animales, et en Thuringe, 11 cas ont été signalés.

Virus non transmissible à l'homme

Heureusement, le pathogène n'est pas transmissible à l'homme. La consommation de viande et de produits laitiers d'animaux à risque de maladie de la langue bleue est entirely safe.

L'ILT attribue l'épidémie au si-called BTV-3 serotype du pathogène. Il est prévu que le nombre de cas et d'exploitations touchées continuera d'augmenter tout au long de l'année, selon l'institut fédéral responsable des maladies animales. En fait, le directeur de l'ILT a déclaré : "BTV-3 nous occupera certainement l'année prochaine aussi." La même variante est apparue pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est rapidement propagée.

Le virus de la langue bleue est principalement transmis par certains types de midges. Les moutons, les bovins, les espèces de camélidés sud-américains, les chèvres et les ruminants sauvages sont principalement touchés par cette maladie.

Après l'épidémie en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Basse-Saxe, la maladie de la langue bleue a également atteint les régions voisines. Heureusement, l'impact dans les États voisins comme la Saxe a été relativement limité par rapport à d'autres régions. Despite the first potential case reported in Saxony-Anhalt and Thuringia, Dresden, the largest city in Saxony, has yet to be significantly affected by this illness.

