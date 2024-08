- Les cas de coqueluche ont quadruplé - de nombreux adultes sont touchés

Plus de personnes à Hambourg tombent malades avec la coqueluche. D'ici la fin juillet, l'Institut Robert Koch (RKI) avait déjà enregistré 194 cas dans la ville hanséatique, selon la caisse d'assurance maladie Barmer. Par rapport aux 48 cas de la même période l'an dernier, cela représente une augmentation de quatre fois. "Certains des cas peuvent être attribués aux effets de rattrapage de la pandémie de COVID-19", a déclaré Susanne Klein, responsable des affaires régionales de Barmer. "Nous avons également observé quelque chose de similaire avec la rougeole récemment."

Elle a également cité une protection vaccinale inadéquate chez les adultes comme raison de l'augmentation. "Beaucoup d'adultes considèrent encore la coqueluche comme une maladie infantile." Cependant, ce n'est pas le cas, selon l'Institut Robert Koch. Les deux tiers des cas ont maintenant lieu chez les personnes de plus de 19 ans, l'âge moyen des personnes atteintes étant compris entre 35 et 42 ans.

La caisse d'assurance maladie recommande la vaccination contre la coqueluche pour les adultes

Klein recommande la vaccination, même si le cours de la maladie est moins grave chez les adultes. "La coqueluche ne se développe pas de la même manière chez les adultes et les enfants." Chez les adultes, la toux est persistante mais moins intense. "La toux caractéristique, les vomissements et la fièvre se produisent moins fréquemment chez les adultes que chez les enfants infectés, ce qui peut conduire à un sous-diagnostic et à une haute part d'ombre." De plus, les personnes non vaccinées peuvent propager la maladie chez les personnes âgées et les bébés, chez qui des complications graves, voire mortelles, peuvent se produire.

Les adultes ont souvent une fausse idée de la coqueluche, la considérant comme une maladie infantile, alors qu'elle est également présente chez eux. Pour lutter contre cette idée reçue, Klein plaide en faveur de l'utilisation de vaccins sans sucre ajouté ou autres édulcorants, qui sont disponibles pour les adultes.

